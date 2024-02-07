Россияне утром били по Харькову северокорейскими ракетами – полиция

Две из пяти ракет, которыми наносили удар по Харькову российские захватчики 7 февраля, по предварительным данным, являются северокорейского производства.

Источник: начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

Прямая речь: "Две из пяти ракет, выпущенных утром по Харькову, - северокорейского производства. Металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны".

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Детали: По его словам, предварительные выводы специалистов - это северокорейские ракеты HVASON 11GA (KN-23).

Что предшествовало:

Утром среды 7 февраля Россия ударила по Украине 64 ракетами различного типа и дронами-камикадзе, противовоздушная оборона уничтожила 44 вражеские цели.

По давнным ОГП, российские захватчики нанесли ракетные удары по Харькову из зенитно-ракетных систем С-300, в результате чего были повреждены здания предприятия и пострадали трое работников.

Как сообщал спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, Российская Федерация уже использовала часть северокорейских снарядов и продолжает их применять на фронте против Сил обороны Украины.