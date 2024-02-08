ISW проанализировал российскую атаку на Украину 7 февраля

Специалисты Института изучения войны предполагают, что комбинированными ударами по Украине 7 февраля Россия пыталась отвлечь украинскую ПВО, чтобы более мощные ракеты врага "достигли намеченных целей".

Источник: ISW

Дословно: "Пакет ударов 7 февраля является знаком постоянного соревнования между Россией и Украиной в сфере наступления-защиты-инноваций-адаптации в воздушном пространстве, в котором участвуют Украина и Россия".

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Детали: В отчете отмечают, что украинская противовоздушная оборона смогла сбить большинство крылатых ракет Х-101/555/55 и беспилотников "Шахед", что может свидетельствовать о том, что российские силы выпустили ракеты серии Х-101 и "Шахеды", чтобы отвлечь украинскую ПВО.

При этом, указывают эксперты, украинские силы не сбили ни одной крылатой ракеты Х-22, баллистических ракет "Искандер-М" или зенитно-ракетных комплексов С-300.

Аналитики предполагают, что российские войска, возможно, специально разработали этот ударный пакет, чтобы отвлечь украинскую противовоздушную оборону комбинацией Х-101 и "Шахедами", чтобы обеспечить другим ракетам достижение намеченных целей.

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В обзоре также говорится: "Неподтвержденные сообщения об ударах 3М22 "Циркон" также заслуживают внимания, поскольку "Цирконы" обычно стреляют с кораблей по другим кораблям или береговым целям, поэтому российским силам, возможно, пришлось адаптировать пусковые установки "Циркон" для поражения целей, расположенных достаточно далеко в глубине материка".

Кроме того, по мнению специалистов, российские силы, похоже, включили северокорейские ракеты в свои ударные комплексы, которые, возможно, украинским силам было сложнее обнаружить и сбить.

В отчете напоминают: ISW ранее оценивал, что Россия экспериментирует с ударными пакетами, которые она может нанести по Украине для достижения максимального желаемого эффекта, и что Украина, в свою очередь, продолжает прилагать усилия для адаптации и реагирования на новые российские ударные пакеты.

Также отмечается и то, что удар по Киеву на этот раз пришелся на время визита в Киев Верховного комиссара ЕС Жозепа Борреля.

В связи с этим ISW пришел к выводу, что Россия, вероятно, целенаправленно провела эту серию ударов и выбрала Киев мишенью для достижения информационного эффекта в ЕС и коллективном Западе, помимо других целей, которые она намеревалась достичь в Украине.

Ключевые выводы ISW за 7 февраля:

Утром 7 февраля российские войска провели второй крупнейший комбинированный удар с использованием беспилотников и ракет в 2024 году. Пакет ударов 7 февраля является символом постоянного соревнования между Россией и Украиной в области инноваций и адаптации к изменениям в воздушном пространстве, в котором участвуют Россия и Украина.

7 февраля Россия нанесла удар по Киеву в третий раз в 2024 году, это совпало с визитом в Киев Верховного комиссара ЕС Жозепа Борреля.

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