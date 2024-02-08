Россия атаковала Украину 17 "Шахедами", 11 из них сбили

Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 из 17 ударных беспилотников типа "Шахед", которыми россияне атаковали Украину ночью 8 февраля.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В ночь на 8 февраля противник нанес удар 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с мыса Чауда − Крым. В результате боевой работы уничтожено 11 "Шахедов" в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей".

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Детали: Сообщается, что к отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Предыстория:

Ранее городской глава Николаева Александр Сенкевич сообщил, что "есть прилеты" в городе в резульати российской атаки в ночь на 8 февраля.

В Одессе в результате ночной атаки дронов есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности повреждены недостроенная многоэтажка и здание учебного заведения.