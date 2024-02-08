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Россия атаковала Украину 17 "Шахедами", 11 из них сбили

Ирина БалачукЧетверг, 8 февраля 2024, 07:19
Россия атаковала Украину 17 Шахедами, 11 из них сбили
Фото иллюстративное из Telegram командующего Объединенных сил Сергея Наева

Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 из 17 ударных беспилотников типа "Шахед", которыми россияне атаковали Украину ночью 8 февраля.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В ночь на 8 февраля противник нанес удар 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с мыса Чауда − Крым. В результате боевой работы уничтожено 11 "Шахедов" в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей".

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Детали: Сообщается, что к отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Темы: ШахедВоздушные силы ВСУ
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