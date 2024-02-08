Ночная атака: в Николаеве тоже есть попадания, в Одессе пострадали патрульные, в Винницкой области – пожар от обломков

Российские войска в ночь на 8 февраля в очередной раз атаковали Украину дронами, в Одессе и Николаеве попали по гражданской инфраструктуре, в Винницкой области обломки сбитых беспилотников привели к пожару на инфраструктурном объекте.

Источник: Силы обороны юга Украины, руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким, глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, ГСЧС Украины

Дословно Силы обороны юга: "Более 5 часов продолжалась очередная ночная дроновая атака по югу Украины. Враг направил БпЛА-камикадзе типа "Shahed-131/136" из акватории Черного моря и временно оккупированной Херсонщины на 3 региона.

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10 дронов подразделениям противовоздушной обороны удалось уничтожить: 5 – в Одесской области, 3 – в Николаевской области, 2 – в Винницкой области".

Детали: По данным Воздушных сил ВСУ, всего этой ночью над Украиной уничтожили 11 из 17 ударных беспилотников.

Однако избежать попаданий не удалось.

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Враг попал по гражданской инфраструктуре Одессы. Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также повреждено здание учебного заведения – пробита крыша перекрытия, выбиты окна. Речь идет о колледже.

По уточненным данным, пострадали двое патрульных полицейских, которые направлялись на место попадания для оказания помощи гражданам. Во время повторного взрыва они получили минно-взрывные травмы. Патрульных госпитализировали, их состояние стабильное.

В Николаеве враг снова попал по гражданской инфраструктуре. Повреждены жилые дома, промышленный объект и спортивно-оздоровительный комплекс.

Из-за атаки дронов в Николаеве горели здания ГСЧС

Возникший пожар оперативно ликвидирован специалистами ГСЧС.

Из-за атаки дронов в Николаеве горели здания ГСЧС

По данным Кима, в результате попаданий "Шахедов" произошло возгорание на территории промышленного предприятия и частного дома, также повреждения получили многоквартирные дома и объект спортивной инфраструктуры, но пострадавших нет.

В Винницкой области обломками сбитых БпЛА вызван пожар на одном из инфраструктурных объектов. Огонь удалось локализовать. Пожарные завершают работы по ликвидации. Пострадавших нет.

УП: Новость обновлена и дополнена после публикации.