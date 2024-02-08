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Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 февраля 2024, 17:12
Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов
Улица Павла Скоропадского получила новое название Бессарабский проезд. Иллюстративное фото из Википедии

В процессе дерусификации и декоммунизации в столице Киевский городской совет переименовал еще десять городских объектов.

Источник: официальный портал столичной власти

Прямая речь секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко: "Столица Украины продолжает избавляться от названий, которые влияли на искажение нашего национального сознания. Процесс декоммунизации и дерусификации довольно длительный, поскольку включает несколько этапов, однако совместными усилиями вместе с жителями столицы город активно движется в этом направлении. В многовековом Киеве не должно остаться наименований, связанных со страной-агрессором, ее советским и имперским прошлым".

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Детали: Решение было принято 8 февраля на пленарном заседании Киевского городского совета большинством депутатов.

Кроме Воздухофлотского, который переименован в проспект Воздушных сил, новые названия получили:

  • улица Белгородская теперь - улица Василия Овсиенко
  • улица Николая Матеюка - улица Василия Иваниса
  • улица Булгакова - улица Вахтанга Кикабидзе
  • библиотека имени Александра Блока - библиотека имени Гната Юры
  • переулок Яблочкова - переулок Компанейский
  • безымянный сквер на улице Боричев Ток, 17, 19, 21 переименован в честь Голды Меир
  • улица Черниговская - улица Братьев Чибинеевых
  • улица Павла Скоропадского - Бессарабский проезд
  • безымянный сквер на улице Жилянской получил название - Лидии Гончаренко.

Что предшествовало: В марте 2023 года Киевсовет переименовал улицу Льва Толстого в Гетмана Павла Скоропадского. Во избежание путаницы планировалось переименование улицы Павла Скоропадского на Бессарабке.

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Темы: дерусификациядекоммунизация
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