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Зеленский официально уволил Залужного – указ

Станислав ПогориловЧетверг, 8 февраля 2024, 20:52
Зеленский официально уволил Залужного – указ
Валерий Залужный, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил.

Источник: указы президента №59/2024№60/2024

Дословно: "Уволить Залужного Валерия Федоровича с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины".

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Другим своим указом Зеленский назначил Александра Сырского главнокомандующим ВСУ.

Что этому предшествовало:

  • Ранее в четверг Зеленский и Залужный одновременно сообщили о совместной встрече и заявили, что обсуждали изменения в руководстве ВСУ.
  • Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины.
  • Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк среди причин увольнения Валерия Залужного назвал необходимость пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации по линии фронта.

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Темы: ЗалужныйЗеленскийВооруженные силы
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