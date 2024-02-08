Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, на ней обсудили увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Источник: журналист УП Михаил Ткач после встречи в ТОК-ШОУ УП

Детали: Поскольку почти двухчасовая встреча была закрытого формата, ее публично обсуждать журналисты не могут. Впрочем известно, что речь шла об увольнении Залужного.

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Прямая речь Ткача: "Ключевая тема, конечно, была – смена главнокомандующего. Президент объяснял свою логику этого сверхважного события. И прошлись по насущным вопросам, я спросил о ситуации с слежкой за редакцией коллег из Bihus.Info, мне было важно задать несколько ключевых вопросов, чтобы получить ответы. И понять, или попытаться понять, что в целом происходит".

Детали: Кроме того, обсудили международную политику и внутренние вопросы.

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Что этому предшествовало:

Ранее в четверг Зеленский и Залужный одновременно сообщили о совместной встрече и заявили, что обсуждали изменения в руководстве ВСУ.

Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк среди причин увольнения Валерия Залужного назвал необходимость пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации по линии фронта.

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