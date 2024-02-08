Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного

Михаил Ткач, Татьяна ОлейникЧетверг, 8 февраля 2024, 23:12
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного
Владимир Зеленский на пресс-конференции 23 апреля 2023 года. Фото Дмитрий Ларин, УП

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, на ней обсудили увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Источник: журналист УП Михаил Ткач после встречи в ТОК-ШОУ УП

Детали: Поскольку почти двухчасовая встреча была закрытого формата, ее публично обсуждать журналисты не могут. Впрочем известно, что речь шла об увольнении Залужного.

Реклама:

Прямая речь Ткача: "Ключевая тема, конечно, была – смена главнокомандующего. Президент объяснял свою логику этого сверхважного события. И прошлись по насущным вопросам, я спросил о ситуации с слежкой за редакцией коллег из Bihus.Info, мне было важно задать несколько ключевых вопросов, чтобы получить ответы. И понять, или попытаться понять, что в целом происходит".

Детали: Кроме того, обсудили международную политику и внутренние вопросы.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

  • Ранее в четверг Зеленский и Залужный одновременно сообщили о совместной встрече и заявили, что обсуждали изменения в руководстве ВСУ.
  • Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины.
  • Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк среди причин увольнения Валерия Залужного назвал необходимость пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации по линии фронта.

Читайте такжеОтставка на повторе. Почему Зеленский (не) увольняет Залужного

Темы: ЗеленскийЗалужный
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Апелляционный суд арестовал Лиева: залог – 50 миллионов

ЕС планирует впервые ввести санкции против китайских компаний за помощь РФ - Bloomberg

Зеленский провел первую Ставку с главкомом Сырским

Причастному к обстрелу села Гроза экс-полицейскому объявили новое подозрение – в госизмене

Национализация нефтепродуктов Курченко: Пашинского подозревают в почти миллиардных убытках государству

Федоров анонсирует тысячи дальнобойных дронов, говорит: уже способны достигать Москвы и Питера

Все новости...

Читайте УП В Google News

Зеленский
Зеленский официально уволил Залужного – указ
Зеленский указал, каких изменений ждет в ВСУ после назначения Сырского
Главным претендентом на замену Залужному является Сырский – источники
Последние новости
19:35
Похищенную картину Ван Гога вернули в нидерландский музей
19:32
Россия включила пресс-секретаря Meta в реестр "экстремистов и террористов"
19:31
На компенсации от РФ за повреждения на линии фронта и в Мариуполе можно подавать, не доказывая разрушений
19:29
Российские войска нанесли более 70 авиаударов за минувшие сутки – Генштаб
19:15
видеоРоссия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Украине – КНИИСЭ
19:10
"Белые ангелы" эвакуировали мать с тремя детьми из прифронтового Желаемого
19:08
В Реестре ущерба рассказали, как собираются получить деньги от РФ для выплаты компенсаций
19:04
фотоРоссияне за сутки запустили 18 дронов-камикадзе по Никопольскому району, есть раненая
19:02
Роспропаганда цитирует Карлсона, увидевшего, что Путин готов закончить войну
19:00
В Раде зарегистрировали новый законопроект по реформе БЭБ: делает невозможным влияние Татарова – ЦПК
Все новости...
Реклама: