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Залужному и Буданову присвоили звание Героя Украины

Татьяна ЛозовенкоПятница, 9 февраля 2024, 12:06
Залужному и Буданову присвоили звание Героя Украины
Залужный и Буданов, УП

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины экс-главнокомандующему Валерию Залужному и главе Главного управления разведки Кириллу Буданову.

Источник: указы 57 и 61 на сайте Зеленского

Прямая речь: "За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу - генералу.

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...За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Буданову Кириллу Алексеевичу - генерал-лейтенанту".

 

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее в четверг Зеленский и Залужный одновременно сообщили о совместной встрече и заявили, что обсуждали изменения в руководстве ВСУ.
  • Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины.
  • Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк среди причин увольнения Валерия Залужного назвал необходимость пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации по линии фронта.

Темы: ЗалужныйБудановЗеленский
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