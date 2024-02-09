Залужному и Буданову присвоили звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины экс-главнокомандующему Валерию Залужному и главе Главного управления разведки Кириллу Буданову.

Источник: указы 57 и 61 на сайте Зеленского

Прямая речь: "За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу - генералу.

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...За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Буданову Кириллу Алексеевичу - генерал-лейтенанту".

Что этому предшествовало:

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