Залужному и Буданову присвоили звание Героя Украины
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины экс-главнокомандующему Валерию Залужному и главе Главного управления разведки Кириллу Буданову.
Источник: указы 57 и 61 на сайте Зеленского
Прямая речь: "За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу - генералу.
...За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Буданову Кириллу Алексеевичу - генерал-лейтенанту".
Что этому предшествовало:
- Ранее в четверг Зеленский и Залужный одновременно сообщили о совместной встрече и заявили, что обсуждали изменения в руководстве ВСУ.
- Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины.
- Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк среди причин увольнения Валерия Залужного назвал необходимость пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации по линии фронта.