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В ОП задачей Сырского назвали аудит: с 1 млн мобилизованных на передовой до 300 тысяч

Алена МазуренкоПятница, 9 февраля 2024, 19:58
В ОП задачей Сырского назвали аудит: с 1 млн мобилизованных на передовой до 300 тысяч
МИХАИЛ ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что руководство страны ждет от новоназначенного главкома ВСУ Александра Сырского "аудита" военнослужащих, потому что из 1 млн мобилизованных в реальных боевых действиях участвовали лишь до 300 000 человек.

Источник: Подоляк в эфире телемарафона

Подоляк напомнил о словах Зеленского от 8 февраля относительно 1 миллиона мобилизованных.

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Прямая речь: "Президент сказал другую вещь, например, говоря об обновлении руководства ВСУ, он говорит: "У нас практически 1 миллион мобилизованных". А по линии фронта те, кто был непосредственно на войне, это 200-300 тысяч.

Другие были очень далеко от войны, но они есть. Поэтому, мне кажется, одна из ключевых задач Сырского - именно провести аудит: где, как и кто находится. И после этого сказать, какое еще дополнительное количество (нужно - ред.).

Мобилизация должна быть постоянной, но не одномоментной. Господин Сырский должен сказать, где и как эти люди использовались или будут использоваться, которые уже мобилизованы".

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Детали: По словам Подоляка, также надо четко понимать, кто и как будет проводить замену военнослужащих, которые уже практически 24 месяца находятся на линии фронта.

Советник Офиса президента отметил, что сейчас все вопросы по комплектации ВСУ, о том, как они должны быть оттренированы, как должны приниматься все управленческие решения (по мобилизации, ротации, демобилизации) - все это будет связано с главкомом.

Подоляк заявил, что это еще один пробел, который надо решить: "Все, что касается мобилизации, военные также должны четко объяснять, какие процедуры, как это должно работать по мобилизации, какие потребности в армии надо закрывать, как это будет происходить, как обеспечить ротации".

Он также напомнил, что после замены главнокомандующего президент достаточно четко отметил 3-4 задачи, которые надо будет решать: "Надо четко понимать тактику, потому что 2023 год не дал тех последствий, на которые мы ожидали, с точки зрения наступательных операций. Мы не можем находиться в состоянии стагнации в 2024 году. Надо пошагово понимать, что будем делать".

Ключевым Подоляк назвал то, что в ВСУ должны решить, "кто имеет какие управленческие решения принимать на разных уровнях в Вооруженных силах, с учетом того, что есть большая плеяда полевых генералов, которые работают на линии фронта, которые немножко иначе смотрят на то, что нужно делать, с учетом ресурсов России".

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Что этому предшествовало:

  • Ранее в четверг Зеленский и Залужный одновременно сообщили о совместной встрече и заявили, что обсуждали изменения в руководстве ВСУ.
  • Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины.
  • Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк среди причин увольнения Валерия Залужного назвал необходимость пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации по линии фронта.

Темы: СырскийОфис президентамобилизациявойна
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