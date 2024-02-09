В ОП задачей Сырского назвали аудит: с 1 млн мобилизованных на передовой до 300 тысяч

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что руководство страны ждет от новоназначенного главкома ВСУ Александра Сырского "аудита" военнослужащих, потому что из 1 млн мобилизованных в реальных боевых действиях участвовали лишь до 300 000 человек.

Источник: Подоляк в эфире телемарафона

Подоляк напомнил о словах Зеленского от 8 февраля относительно 1 миллиона мобилизованных.

Реклама:

Прямая речь: "Президент сказал другую вещь, например, говоря об обновлении руководства ВСУ, он говорит: "У нас практически 1 миллион мобилизованных". А по линии фронта те, кто был непосредственно на войне, это 200-300 тысяч.

Другие были очень далеко от войны, но они есть. Поэтому, мне кажется, одна из ключевых задач Сырского - именно провести аудит: где, как и кто находится. И после этого сказать, какое еще дополнительное количество (нужно - ред.).

Мобилизация должна быть постоянной, но не одномоментной. Господин Сырский должен сказать, где и как эти люди использовались или будут использоваться, которые уже мобилизованы".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По словам Подоляка, также надо четко понимать, кто и как будет проводить замену военнослужащих, которые уже практически 24 месяца находятся на линии фронта.

Советник Офиса президента отметил, что сейчас все вопросы по комплектации ВСУ, о том, как они должны быть оттренированы, как должны приниматься все управленческие решения (по мобилизации, ротации, демобилизации) - все это будет связано с главкомом.

Подоляк заявил, что это еще один пробел, который надо решить: "Все, что касается мобилизации, военные также должны четко объяснять, какие процедуры, как это должно работать по мобилизации, какие потребности в армии надо закрывать, как это будет происходить, как обеспечить ротации".

Он также напомнил, что после замены главнокомандующего президент достаточно четко отметил 3-4 задачи, которые надо будет решать: "Надо четко понимать тактику, потому что 2023 год не дал тех последствий, на которые мы ожидали, с точки зрения наступательных операций. Мы не можем находиться в состоянии стагнации в 2024 году. Надо пошагово понимать, что будем делать".

Ключевым Подоляк назвал то, что в ВСУ должны решить, "кто имеет какие управленческие решения принимать на разных уровнях в Вооруженных силах, с учетом того, что есть большая плеяда полевых генералов, которые работают на линии фронта, которые немножко иначе смотрят на то, что нужно делать, с учетом ресурсов России".

Читайте также: Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский, которого Зеленский назначил главнокомандующим

Что этому предшествовало: