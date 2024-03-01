"Самое тупое, что я слышал": в Кремле отреагировали на слова Карлсона после интервью с Путиным

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков после слов скандального американского журналиста Такера Карлсона, который брал интервью у президента РФ Владимира Путина, заявил, что американец, многого не понимает, но - слушает. Карлсон назвал идею "денацификации Украины" самым тупым, что он когда-либо слышал.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь Пескова: "Такер Карлсон американский журналист. У него свое мировоззрение. С очень многими вещами, которые есть у нас в стране, он категорически не согласен. Сам тот факт, что он брал интервью у Путина, не означает, что кто-то пытался его обратить в свою веру. Это глупо, ни у кого таких намерений нет.

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Чем он отличается выгодно от других - это своим желанием слушать разные точки зрения и доводить их до своих слушателей и зрителей. Да, он американец, многого не понимает, но он слушает".

Что было раньше: Скандальный американский журналист Такер Карлсон в подкасте другого американского журналиста Лекса Фридмана рассказал о своих впечатлениях от интервью с Путиным и признал, что Кремль пытается демонизировать украинцев, называя их нацистами.

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