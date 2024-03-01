ГУР вывело из строя "Панцирь-С1" захватчиков на территории России

Главное управление разведки 29 февраля осуществило успешную атаку на зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", который россияне разместили вблизи населенного пункта Головчино Грайворонского района Белгородской области РФ.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: ГУР МО Украины информирует - 29 февраля 2024 года в результате успешного огневого поражения поврежден российский ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

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Детали: Сообщается, что после попадания ЗРПК был выведен из строя, а его экипаж понес санитарные потери, ранения получили двое российских оккупантов.

В разведке напомнили, что "Панцирь-С1" предназначен для прикрытия военных и военно-промышленных объектов, а его стоимость составляет около $15 млн.

Насаленный пункт Головчино находится на расстоянии около 10 км от границы с Украиной.