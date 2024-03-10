США и Япония обсуждают оборонное сотрудничество, которое может помочь Украине – СМИ
По данным СМИ, США и Япония обсуждают оборонное сотрудничество с целью предоставления Украине большего количества боеприпасов и расширения возможностей для ремонта американских военных кораблей и реактивных истребителей в Японии.
Источник: Bloomberg со ссылкой на японскую газету Yomiuri
Детали: Японское издание Yomiuri со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что США и Япония пытаются заключить соглашение до саммита в Вашингтоне 10 апреля между премьер-министром Фумио Кисидой и президентом Джо Байденом.
Ключевой темой саммита будет поиск путей, которыми Япония может помочь расширить арсенал вооружений США. Отмечается, что американские производители напряженно работают над поставками оружия Украине для защиты от агрессии РФ – от артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны.
Япония, которая приняла пацифистскую конституцию после поражения во Второй мировой войне, предоставила Украине нелетальную помощь, а также помощь и кредитные гарантии на миллиарды долларов, но не оружие.
Ослабление ограничений Токио на военный экспорт может помочь США и европейским странам отправлять оружие в Украину в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе это может расширить возможности Японии продавать оружие за границу.
В декабре правительство Японии объявило, что позволит продавать оружие, произведенное по лицензии, обратно в страну происхождения, а также экспортировать ракеты Patriot в США. Этот шаг увеличил количество перехватчиков, доступных для США, предоставляя им большую гибкость в поддержке противовоздушной обороны Украины.
Как пишет Yomiuri, Токио и Вашингтон также рассматривают возможность расширения соглашения, в рамках которого японские компании будут регулярно проводить техническое обслуживание и ремонт американской военной техники.
Седьмой флот США и другие корабли ВМС, передислоцированные в Японию, являются одними из кандидатов на участие в проекте, как и истребители F-35A. Это позволило бы сократить периоды технического обслуживания для США, а также помогло бы Токио укрепить свое оборонное производство и технологии.
Но такой шаг может быть политически рискованным для Байдена, особенно в год выборов. Он может подвергнуть его администрацию критике за то, что она отправляет американские рабочие места в Японию, говорится в публикации.