США и Япония обсуждают оборонное сотрудничество, которое может помочь Украине – СМИ

По данным СМИ, США и Япония обсуждают оборонное сотрудничество с целью предоставления Украине большего количества боеприпасов и расширения возможностей для ремонта американских военных кораблей и реактивных истребителей в Японии.

Источник: Bloomberg со ссылкой на японскую газету Yomiuri

Детали: Японское издание Yomiuri со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что США и Япония пытаются заключить соглашение до саммита в Вашингтоне 10 апреля между премьер-министром Фумио Кисидой и президентом Джо Байденом.

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Ключевой темой саммита будет поиск путей, которыми Япония может помочь расширить арсенал вооружений США. Отмечается, что американские производители напряженно работают над поставками оружия Украине для защиты от агрессии РФ – от артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны.

Япония, которая приняла пацифистскую конституцию после поражения во Второй мировой войне, предоставила Украине нелетальную помощь, а также помощь и кредитные гарантии на миллиарды долларов, но не оружие.

Ослабление ограничений Токио на военный экспорт может помочь США и европейским странам отправлять оружие в Украину в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе это может расширить возможности Японии продавать оружие за границу.

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В декабре правительство Японии объявило, что позволит продавать оружие, произведенное по лицензии, обратно в страну происхождения, а также экспортировать ракеты Patriot в США. Этот шаг увеличил количество перехватчиков, доступных для США, предоставляя им большую гибкость в поддержке противовоздушной обороны Украины.

Как пишет Yomiuri, Токио и Вашингтон также рассматривают возможность расширения соглашения, в рамках которого японские компании будут регулярно проводить техническое обслуживание и ремонт американской военной техники.

Седьмой флот США и другие корабли ВМС, передислоцированные в Японию, являются одними из кандидатов на участие в проекте, как и истребители F-35A. Это позволило бы сократить периоды технического обслуживания для США, а также помогло бы Токио укрепить свое оборонное производство и технологии.

Но такой шаг может быть политически рискованным для Байдена, особенно в год выборов. Он может подвергнуть его администрацию критике за то, что она отправляет американские рабочие места в Японию, говорится в публикации.