США та Японія обговорюють оборонну співпрацю, яка може допомогти Україні – ЗМІ
За даними ЗМІ, США та Японія обговорюють оборонну співпрацю з метою надання Україні більшої кількості боєприпасів і розширення можливостей для ремонту американських військових кораблів і реактивних винищувачів у Японії.
Джерело: Bloomberg із посиланням на японську газету Yomiuri
Деталі: Японське видання Yomiuri з посиланням на джерела в уряді повідомило, що США та Японія намагаються укласти угоду до саміту у Вашингтоні 10 квітня між прем'єр-міністром Фуміо Кісідою і президентом Джо Байденом.
Ключовою темою саміту буде пошук шляхів, якими Японія може допомогти розширити арсенал озброєнь США. Зазначається, що американські виробники напружено працюють над постачанням зброї Україні для захисту від агресії РФ – від артилерійських снарядів до систем протиповітряної оборони.
Японія, яка прийняла пацифістську конституцію після поразки у Другій світовій війні, надала Україні нелетальну допомогу, а також допомогу і кредитні гарантії на мільярди доларів, але не зброю.
Послаблення обмежень Токіо на військовий експорт може допомогти США та європейським країнам надсилати зброю в Україну в короткостроковій перспективі, а в довгостроковій перспективі це може розширити можливості Японії продавати зброю за кордон.
У грудні уряд Японії оголосив, що дозволить продавати зброю, вироблену за ліцензією, назад до країни походження, а також експортувати ракети Patriot до США. Цей крок збільшив кількість перехоплювачів, доступних для США, надаючи їм більшу гнучкість у підтримці протиповітряної оборони України.
Як пише Yomiuri, Токіо і Вашингтон також розглядають можливість розширення угоди, в рамках якої японські компанії будуть регулярно проводити технічне обслуговування і ремонт американської військової техніки.
Сьомий флот США та інші кораблі ВМС, передислоковані до Японії, є одними з кандидатів на участь у проекті, як і винищувачі F-35A. Це дозволило б скоротити періоди технічного обслуговування для США, а також допомогло б Токіо зміцнити своє оборонне виробництво і технології.
Але такий крок може бути політично ризикованим для Байдена, особливо в рік виборів. Він може піддати його адміністрацію критиці за те, що вона відправляє американські робочі місця до Японії, йдеться в публікації.