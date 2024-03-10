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США та Японія обговорюють оборонну співпрацю, яка може допомогти Україні – ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 10 березня 2024, 17:10
США та Японія обговорюють оборонну співпрацю, яка може допомогти Україні – ЗМІ
Джо Байден і Фуміо Кісіда, фото Getty Images

За даними ЗМІ, США та Японія обговорюють оборонну співпрацю з метою надання Україні більшої кількості боєприпасів і розширення можливостей для ремонту американських військових кораблів і реактивних винищувачів у Японії.

Джерело: Bloomberg із посиланням на японську газету Yomiuri

Деталі: Японське видання Yomiuri з посиланням на джерела в уряді повідомило, що США та Японія намагаються укласти угоду до саміту у Вашингтоні 10 квітня між прем'єр-міністром Фуміо Кісідою і президентом Джо Байденом.

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Ключовою темою саміту буде пошук шляхів, якими Японія може допомогти розширити арсенал озброєнь США. Зазначається, що американські виробники напружено працюють над постачанням зброї Україні для захисту від агресії РФ – від артилерійських снарядів до систем протиповітряної оборони.

Японія, яка прийняла пацифістську конституцію після поразки у Другій світовій війні, надала Україні нелетальну допомогу, а також допомогу і кредитні гарантії на мільярди доларів, але не зброю.

Послаблення обмежень Токіо на військовий експорт може допомогти США та європейським країнам надсилати зброю в Україну в короткостроковій перспективі, а в довгостроковій перспективі це може розширити можливості Японії продавати зброю за кордон.

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У грудні уряд Японії оголосив, що дозволить продавати зброю, вироблену за ліцензією, назад до країни походження, а також експортувати ракети Patriot до США. Цей крок збільшив кількість перехоплювачів, доступних для США, надаючи їм більшу гнучкість у підтримці протиповітряної оборони України.

Як пише Yomiuri, Токіо і Вашингтон також розглядають можливість розширення угоди, в рамках якої японські компанії будуть регулярно проводити технічне обслуговування і ремонт американської військової техніки.

Сьомий флот США та інші кораблі ВМС, передислоковані до Японії, є одними з кандидатів на участь у проекті, як і винищувачі F-35A. Це дозволило б скоротити періоди технічного обслуговування для США, а також допомогло б Токіо зміцнити своє оборонне виробництво і технології.

Але такий крок може бути політично ризикованим для Байдена, особливо в рік виборів. Він може піддати його адміністрацію критиці за те, що вона відправляє американські робочі місця до Японії, йдеться в публікації.

Теми: СШАЯпоніядопомога Україні
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