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Третья штурмовая об Авдеевском направлении: РФ положила уже полк, но продолжает давить

Валентина РоманенкоСреда, 13 марта 2024, 18:58
Третья штурмовая об Авдеевском направлении: РФ положила уже полк, но продолжает давить
иллюстративное фото 3 ОШБр

На Авдеевском направлении боевая обстановка остается сверхсложной, Силы обороны нанесли врагу критическое поражение, но преобладающие количественно вооруженные силы РФ продолжают давить.

Источник: 3 Отдельная штурмовая бригада в Telegram

Дословно: "Информируем. После выхода из Авдеевки и освобождения населенного пункта Красногоровка Третья отдельная штурмовая бригада продолжает уничтожать врага на Авдеевском направлении.

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По состоянию на сейчас на счету подразделений бригады: более 500 ликвидированных оккупантов; до 20 вражеских бронированных машин и танков; ЗРК, артсистемы, САУ и значительное количество автотехники россиян.

Так, по численности потерь, противнику было нанесено критическое поражение на уровне полка, но превосходящие количественно вооруженные силы РФ не отступают. Боевая обстановка остается сверхсложной".

Детали: Украинские бойцы отмечают, что несмотря на напряженную ситуацию продолжают стирать вражескую пехоту, отражать штурмы и не позволять оккупантам осуществить прорыв вглубь занятой обороны на Авдеевском направлении.

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Темы: Авдеевкавойна
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