Удар россиян по Сумах 13 марта: количество жертв возросло до 3
Четверг, 14 марта 2024, 11:29
Из-под завалов дома в Сумах, в который 13 марта попал российский "Шахед", достали тело еще одного человека, таким образом количество жертв этого удара возросло до 3.
Источник: Общественное, ГСЧС в Telegram
Дословно корреспондентка Общественного: "В Сумах из-под завалов пятиэтажки, которую атаковали российским беспилотником 13 марта, достали тело еще одного человека".
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Детали: Эта российская атака унесла жизни уже 3 людей. Еще 14 человек получили ранения.
Позже эту информацию подтвердили в ГСЧС. Разбор завалов продолжается.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В ночь на 13 марта российские оккупанты атаковали Сумы беспилотниками типа "Шахед", один из них попал в многоквартирный дом. Сначала сообщалось о 2 погибших и 8 раненых.