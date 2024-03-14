Удар россиян по Сумах 13 марта: количество жертв возросло до 3

Спасатели несут погибшего в результате удара россиян по Сумах. Фото ГСЧС

Из-под завалов дома в Сумах, в который 13 марта попал российский "Шахед", достали тело еще одного человека, таким образом количество жертв этого удара возросло до 3.

Источник: Общественное, ГСЧС в Telegram

Дословно корреспондентка Общественного: "В Сумах из-под завалов пятиэтажки, которую атаковали российским беспилотником 13 марта, достали тело еще одного человека".

Реклама:

Фото ГСЧС

Детали: Эта российская атака унесла жизни уже 3 людей. Еще 14 человек получили ранения.

фото ГСЧС

Позже эту информацию подтвердили в ГСЧС. Разбор завалов продолжается.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ