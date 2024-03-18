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Нардепы получили письмо с угрозами от лоббиста УПЦ МП, который работает на Новинского - Вятрович

Станислав ПогориловПонедельник, 18 марта 2024, 11:29
Нардепы получили письмо с угрозами от лоббиста УПЦ МП, который работает на Новинского - Вятрович
Владимир Вятрович, фото: Facebook

Член комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Владимир Вятрович сообщил о получении депутатами письма с угрозами от американской адвокатской конторы Amsterdam & Partners LLP, которая представляет интересы УПЦ МП и финансируется экс-нардепом и бизнесменом Вадимом Новинским.

Источник: Вятрович в Facebook

Прямая речь Вятровича: "Только что завершилось заседание комитета, на котором рассматривали беспрецедентную ситуацию - письмо с угрозами на имя депутатов Верховной Рады Украины по поводу законопроекта о запрете Русской православной церкви от американской адвокатской конторы, которая отмечает, что представляет интересы так называемой Украинской православной церкви Московского патриархата".

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Детали: Он сообщил, что эта адвокатская контора финансируется бывшим нардепом Вадимом Новинским, в связи с чем на комитете приняли решение обратиться в СБУ, "чтобы они проинформировали о ситуации своих американских коллег".

 

Вятрович напомнил, что комитет уже принял правки ко второму чтению к этому законопроекту и принял обратится к руководству ВРУ включить его в повестку дня ближайшего заседания.

 

"Для меня это письмо с угрозами... является свидетельством того, что мы действительно подготовили качественный проект, который может остановить влияние русской церкви в Украине", - отметил он.

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Узнать больше: Закон Божий. Как и когда Рада хочет запретить Московский патриархат

Что предшествовало: В октябре 2023 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, которым могут прекратить деятельность УПЦ МП.

Темы: УПЦ МПВерховная Рада
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