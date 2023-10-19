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Рада сделала шаг к запрету религиозных организаций, связанных с Россией

Валентина РоманенкоЧетверг, 19 октября 2023, 13:07
Рада сделала шаг к запрету религиозных организаций, связанных с Россией
фото из ТГ Железняка

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, которым могут прекратить деятельность УПЦ МП.

Источник: народные депутаты Ярослав Железняк, Ирина Геращенко, Виктория Сюмар в соцсетях

Детали: Законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, принят в первом чтении.

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"За" проголосовали 267 нардепов.

Голоса по фракциям и группам:

ВИДЕО ДНЯ
  • Слуга народа - 175
  • ЕС - 26
  • Батькивщина - 17
  • Платформа за жизнь и мир - 1
  • За майбутнє - 8
  • Голос - 18
  • Довіра - 12
  • Восстановление Украины - 0

Сюмар отмечает, что в защиту УПЦ МП в Раде выступили в частности бывший сопредседатель запрещенной ОПЗЖ Юрий Бойко, нардеп Евгений Шевченко и исключенный из состава фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук.

Темы: УПЦ МПВерховная Рада
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