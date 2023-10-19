Рада сделала шаг к запрету религиозных организаций, связанных с Россией

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, которым могут прекратить деятельность УПЦ МП.

Источник: народные депутаты Ярослав Железняк, Ирина Геращенко, Виктория Сюмар в соцсетях

Детали: Законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, принят в первом чтении.

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"За" проголосовали 267 нардепов.

Голоса по фракциям и группам:

ВИДЕО ДНЯ

Слуга народа - 175

ЕС - 26

Батькивщина - 17

Платформа за жизнь и мир - 1

За майбутнє - 8

Голос - 18

Довіра - 12

Восстановление Украины - 0

Сюмар отмечает, что в защиту УПЦ МП в Раде выступили в частности бывший сопредседатель запрещенной ОПЗЖ Юрий Бойко, нардеп Евгений Шевченко и исключенный из состава фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук.