Зеленский упрекнул партнеров за внутренние игры и споры на фоне удара по Одессе

Президент Владимир Зеленский заявил, что затягивание с поставками оружия и ПВО для Украины приводит к потерям, в том числе среди детей.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Мир знает, что можно противопоставить террору. Мир имеет достаточно систем ПВО, систем защиты от "Шахедов" и ракет. И затягивание с поставками оружия для Украины, ПВО для защиты наших людей приводит, к сожалению, к таким потерям (как в Одессе в ночь на субботу - ред.), к тому, что перечень детей, чьи жизни забирает Россия, постоянно растет.

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Украина не просила ничего больше, чем надо, чтобы защитить жизнь. А когда жизни теряются, а у партнеров просто внутренние политические игры или споры, которые ограничивают нашу защиту, это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть – мир будет помнить это".

Детали: Зеленский сообщил детали о детях, погибших и пострадавших в результате атаки "Шахеда" на многоэтажку Одессы.

"По состоянию на это время известно о семи погибших, среди них два ребенка. Младенец – четыре месяца, его звали Тимофей. И мальчик – Марк, еще трех лет ребенку не исполнилось... Восемь человек пострадали – еще ребенок, три года, девочка", – рассказал он.

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По словам президента, в таких атаках "Шахедами" никакого военного смысла нет и быть не может. "Это террор, который имеет целью исключительно уничтожение жизней, исключительно запугивание людей", – сказал он.

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