Под завалами в Одессе нашли тела женщины и младенца
Количество погибших в результате удара "Шахеда" по многоэтажному дому в Одессе возросло до семи, под завалами нашли тела матери и 3-месячного ребенка.
Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram, глава МВД Игорь Клименко
Прямая речь Кипера: "Рядом с телом женщины также найдено тело младенца. Жертв атаки уже семеро".
Детали: Перед этим Кипер сообщил, что из-под завалов достали тело женщины, и количество жертв российской атаки увеличилось до шести человек.
Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что спасатели в Одессе деблокировали тела мамы с трехмесячным ребенком.
Таким образом, среди семи погибших в результате удара двое детей. Поисково-спасательная операция продолжается.
Позже президент Владимир Зеленский в обращении сообщил, что мальчику Тимофею было 4 месяца.
Что предшествовало: В 14:50 в Одессе спасатели ГСЧС высвободили из-под завалов многоэтажки, частично разрушенной в результате российской атаки "Шахедами", пятое тело погибшего.
Предыстория:
- В ночь на субботу из-за атаки вражеских "Шахедов" в Одессе обвалилась часть многоэтажки.
- Среди погибших - 3-летний ребенок. Под завалами еще могут находиться люди, в том числе дети.
- В результате атаки в доме уничтожено 18 квартир, еще 7 повреждены.