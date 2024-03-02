Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Под завалами в Одессе нашли тела женщины и младенца

Катерина ТищенкоСуббота, 2 марта 2024, 18:08
Под завалами в Одессе нашли тела женщины и младенца
поврежденный дом в Одессе, фото ГСЧС

Количество погибших в результате удара "Шахеда" по многоэтажному дому в Одессе возросло до семи, под завалами нашли тела матери и 3-месячного ребенка.

Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram, глава МВД Игорь Клименко

Прямая речь Кипера: "Рядом с телом женщины также найдено тело младенца. Жертв атаки уже семеро".

Реклама:

Детали: Перед этим Кипер сообщил, что из-под завалов достали тело женщины, и количество жертв российской атаки увеличилось до шести человек.

Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что спасатели в Одессе деблокировали тела мамы с трехмесячным ребенком.

фото из Telegram Клименко
фото из Telegram Клименко

Таким образом, среди семи погибших в результате удара двое детей. Поисково-спасательная операция продолжается.

ВИДЕО ДНЯ

Позже президент Владимир Зеленский в обращении сообщил, что мальчику Тимофею было 4 месяца.

Что предшествовало: В 14:50 в Одессе спасатели ГСЧС высвободили из-под завалов многоэтажки, частично разрушенной в результате российской атаки "Шахедами", пятое тело погибшего.

Предыстория:

Темы: Одессабеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон - лидерам партий Франции: В поддержке Украины нет красных линий

Россия нанесла авиационно-ракетный удар по Сумах

Столичная бьюти-блогер в ТикТоке называла агрессию РФ гибридной войной: получила подозрение

МИД России вызвал посла США и пригрозил выдворением американских дипломатов

В Киеве открывают станцию метро "Днепр"

Разведка Британии: РФ не в состоянии провести наступление на Часов Яр, который хочет захватить

Все новости...
Одесса
В Одессе под завалами могут быть еще четыре человека
Одесса: под завалами нашли еще одну женщину с младенцем
Санду об атаке на Одессу: Задержка помощи ставит под угрозу еще больше жизней
Последние новости
17:30
2023 год стал самым смертоносным для мигрантов за последние 10 лет – ООН
17:25
Каждый пятый пенсионер в Украине имеет право на льготную пенсию
17:19
Удар по Одессе: в ОП не исключают, что РФ могла целиться по Зеленскому и премьеру Греции
17:18
Макрон - лидерам партий Франции: В поддержке Украины нет красных линий
17:15
За 3 тысячи долларов обещал доставить в Молдову: ГБР задержало пограничника
17:11
фотоМинобороны показало новые укрепления на Запорожском направлении и на Сумщине
17:09
В Ирландии хотят исключить из конституции положения о "роле женщины в семье"
16:43
Гуменюк рассказала об укреплениях на Херсонщине, и могут ли россияне вернуться на правый берег
16:33
Объем внешней торговли Китая восстанавливается, в частности, благодаря экспорту в РФ
16:12
Швеция через несколько часов станет полноправным членом НАТО
Все новости...
Реклама: