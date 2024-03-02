Под завалами в Одессе нашли тела женщины и младенца

Количество погибших в результате удара "Шахеда" по многоэтажному дому в Одессе возросло до семи, под завалами нашли тела матери и 3-месячного ребенка.

Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram, глава МВД Игорь Клименко

Прямая речь Кипера: "Рядом с телом женщины также найдено тело младенца. Жертв атаки уже семеро".

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Детали: Перед этим Кипер сообщил, что из-под завалов достали тело женщины, и количество жертв российской атаки увеличилось до шести человек.

Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что спасатели в Одессе деблокировали тела мамы с трехмесячным ребенком.

фото из Telegram Клименко

Таким образом, среди семи погибших в результате удара двое детей. Поисково-спасательная операция продолжается.

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Позже президент Владимир Зеленский в обращении сообщил, что мальчику Тимофею было 4 месяца.

Что предшествовало: В 14:50 в Одессе спасатели ГСЧС высвободили из-под завалов многоэтажки, частично разрушенной в результате российской атаки "Шахедами", пятое тело погибшего.

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