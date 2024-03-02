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Министр обороны Финляндии призвал Запад "немедленно" найти деньги на снаряды для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 2 марта 2024, 20:34
Министр обороны Финляндии призвал Запад немедленно найти деньги на снаряды для Украины
Антти Хяккянен, фото Bloomberg via Getty Images

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призывает Запад усилить военную поддержку Украины и "немедленно" найти деньги на снаряды.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Yle

Детали: По словам Хяккянена, Европа не осознала серьезность войны сквозь призму истории и не предоставила Украине достаточной поддержки.

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Цель ЕС – поставить Украине миллион артиллерийских снарядов в этом году. Чехия ранее сообщила, что обнаружила 800 000 единиц артиллерийских боеприпасов в странах за пределами ЕС. Страна обратилась к другим странам ЕС и НАТО с просьбой помочь в финансировании закупок. Оценочная стоимость боеприпасов составляет около 1,3 млрд евро. Решение о финансировании пока не принято.

Прямая речь Хяккянена: "Деньги на поддержку вооружений в Украине должны быть найдены немедленно".

Больше деталей: Также глава Минобороны отметил важность увеличения собственного производства вооружений в странах ЕС. Определенные успехи в этом уже есть, отметил Хяккянен.

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"Европейские страны смогли увеличить собственное производство, и они близки к достижению цели", – сказал он.

Что предшествовало: Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины из-за пределов Европейского Союза, которую совместно финансируют различные государства, сможет осуществить первые поставки в Киев через несколько недель.

Чешское Министерство обороны ранее заявило, что координирует усилия и заручилось предварительными обязательствами со стороны Канады и Дании, а также других стран, которые не захотели, чтобы их называли.

Публично об участии заявили Нидерланды, которые передали на закупку боеприпасов 250 миллионов евро.

Темы: Финляндияпомощь Украине
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