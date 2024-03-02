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Удар по Одессе: количество погибших возросло до 8

Катерина ТищенкоСуббота, 2 марта 2024, 21:37
Удар по Одессе: количество погибших возросло до 8
место удара в Одессе, фото ГСЧС

Под завалами многоэтажки в Одессе, пострадавшей от вражеского "Шахеда" в ночь на субботу, обнаружили тело восьмой погибшей.

Источник: ГСЧС Украины, председатель Одесской ОГА Олег Кипер

 

Дословно: "На месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело восьмого погибшего человека.

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Продолжаются работы по деблокации".

Детали: Также по состоянию на 21:30 количество пострадавших возросло до 9 человек, из которых один ребенок.

 

Позже председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил возраст и пол погибших.

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"Сейчас известно о восьми погибших. Трех мужчинах 35, 40 и 54 лет, двух женщинах - 73 и 31 лет, двух детишках - трехлетнем Марке и 4-месячном Тимофее. Только что из-под завалов достали тело женщины. Ее данные устанавливаются", - написал он.

 

Предыстория:

Темы: Одессабеспилотникивойна
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