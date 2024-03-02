Удар по Одессе: количество погибших возросло до 8
Под завалами многоэтажки в Одессе, пострадавшей от вражеского "Шахеда" в ночь на субботу, обнаружили тело восьмой погибшей.
Источник: ГСЧС Украины, председатель Одесской ОГА Олег Кипер
Дословно: "На месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело восьмого погибшего человека.
Продолжаются работы по деблокации".
Детали: Также по состоянию на 21:30 количество пострадавших возросло до 9 человек, из которых один ребенок.
Позже председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил возраст и пол погибших.
"Сейчас известно о восьми погибших. Трех мужчинах 35, 40 и 54 лет, двух женщинах - 73 и 31 лет, двух детишках - трехлетнем Марке и 4-месячном Тимофее. Только что из-под завалов достали тело женщины. Ее данные устанавливаются", - написал он.
Предыстория:
- В ночь на субботу из-за атаки вражеских "Шахедов" в Одессе обвалилась часть многоэтажки.
- В результате атаки в доме уничтожено 18 квартир, еще 7 повреждены.
- Ранее было известно о 7 погибших, среди которых 2 детей.