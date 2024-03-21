Джонсон пообещал не медлить с помощью: Не можем позволить террористам и тиранам шагать по миру

Спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон сообщил, что приоритетом Конгресса является согласование бюджета правительства США на 2024 год, а поскольку этот вопрос уже почти решен, то к пакету помощи Украине и партнерам перейдут уже в ближайшее время.

Источник: Джонсон на пресс-конференции 20 марта, "Голос Америки"

Детали: Он сказал, что после решения бюджетных вопросов, "переведем внимание на это (дополнительную помощь американским союзникам - ред.) и не будем медлить с этим".

Реклама:

Конгресс должен принять бюджет до 22 марта, иначе может произойти так называемый шатдаун, временное прекращение работы правительственных учреждений США.

Однако, по словам Джонсона, бюджетные вопросы уже практически согласованы и должны быть проголосованы уже на этой неделе, хотя этому предшествовали "суровые переговоры".

В то же время после 22 марта в заседаниях Палаты представителей начинается двухнедельный перерыв, поэтому к законопроекту о финансировании помощи Украине, Израилю и другим партнерам США законодатели, скорее всего, перейдут после 8 апреля.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Джонсона: "Сейчас речь не идет о механизме финансирования конкретно Украины. Мы говорим обо всем пакете дополнительного финансирования для партнеров. Я думаю, что в сознании многих людей есть большая разница между летальной помощью для Украины и гуманитарной составляющей. Также сейчас много обсуждают REPO Act, - законопроект, который позволит использовать конфискованные активы российских олигархов и таким образом, частично оплачивать помощь Украине. Кроме того, обсуждается концепция предоставления помощи в кредит.

Среди законодателей сейчас ведется много вдумчивой, целенаправленной работы и обсуждения этого вопроса. Мы понимаем роль, которую играет Америка в мире. Мы понимаем важность послать миру мощный сигнал о том, что мы поддерживаем наших союзников и не можем позволить террористам и тиранам шагать по миру".

Предистория: