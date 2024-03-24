Россияне ночью повредили припортовую инфраструктуру

В ночь на 24 марта российские оккупанты атаковали Украину, в том числе и Одесскую область, и повредили припортовую инфраструктуру.

Источник: Силы обороны Юга

Детали: Военные отмечают, что боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась почти всю ночь.

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Двумя волнами враг направил ударные дроны, пытаясь атаковать широкой полосой от юга Одесской области до Днепропетровщины.

В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 22 барражирующих снарядах: 15 сбито на Днепропетровщине, по 3 - в Одесской и Николаевской областях, 1 - на Херсонщине.

Дословно: "На Днепропетровщине враг пытался атаковать объекты энергетики. Из-за падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередач.

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Обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект на Никопольщине. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Вернулся враг и к террору Подунавья. Попаданием нанесены повреждения припортовой инфраструктуре".