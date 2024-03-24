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Кулеба назвал Путина, который пытается связать Украину с терактом под Москвой, лжецом

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 24 марта 2024, 15:01
Кулеба назвал Путина, который пытается связать Украину с терактом под Москвой, лжецом
фото с фб страницы кулебы

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал не позволить главе Кремля Владимиру Путину и его соратникам насадить обман о якобы связи Украины с терактом в Подмосковье.

Источник: Кулеба в Twitter (Х), "Европейская правда"

Детали: Кулеба отметил, что Путин врал о взрывах жилых домов в 1999 году, катастрофе подводной лодки "Курск" в 2000 году, осаде школы в Беслане в 2004 году, убийствах Политковской, Магнитского, Немцова и многих других критиков, а также о российских солдатах, которые оккупировали Крым, сбитии MH17 и планах вторжения в Украину.

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Это лишь некоторые из многочисленных лжи в очень, очень длинном списке, отметил глава МИД.

"Путин – патологический лжец. В том числе и сейчас, когда он отчаянно пытается связать Украину или другие западные страны с массовым расстрелом под Москвой, несмотря на то, что нет никаких доказательств, подтверждающих такие утверждения", – подчеркнул министр.

Он призвал не позволять Путину и его приспешникам насадить свой обман.

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"Их единственная цель – мотивировать как можно больше россиян погибнуть в их бессмысленной и преступной войне против Украины, а также привить еще большую ненависть к другим народам, не только к украинцам, но и ко всему Западу", – убежден Кулеба.

Напомним: Путин в субботу заявил, якобы для подозреваемых в теракте подготовили "окно" для перехода границы с Украиной.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение, в котором 22 марта вечером погибли по меньшей мере 133 человека.

Ранее немецкие политики предостерегли от инструментализации Кремлем теракта в Подмосковье – председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот от партии канцлера Шольца напомнил, что РФ сама является террористическим государством.

А в Британии, по данным СМИ, предостерегли Путина от использования теракта в Подмосковье как повода для усиления войны против Украины. 

Темы: Кулеба ДмитрийПутинтеракт
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