Прокуратура пытается не допустить добычу торфа в заповедном Маковом болоте на Ривненщине

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры обратились в Хозяйственный суд Киева с иском, чтобы отменить решение Государственной службы геологии и недр Украины о продаже разрешения на добычу торфа в пределах пралесного памятника природы "Маковое болото" в Ровенской области.

Источник: Офис Генерального прокурора

Детали: В начале января 2024-го года Госгеонедра продала через Prozorro разрешение на добычу торфа в течение 20 лет на территории Макового болота. Это лесной массив, расположенный недалеко от села Нетреба в Варашском районе Ровенской области.

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Победителем аукциона стало ООО "УКРТОРФ", предложившее за лот 25 миллионов 500 гривен. 18-го марта на сайте Prozorro появился приказ о лишении компании права на получение специального разрешения на пользование недрами.

Причиной стало то, что компания не внесла "в установленный срок надлежащей к уплате разницы между ценой реализации лота и гарантийным взносом и стоимости геологической информации Обществом с ограниченной ответственностью "УКРТОРФ"".

После этого победителем аукциона стало ООО "Международный институт проблем управления и финансовых рисков", которое предложило за лот на 500 гривен меньше.

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Офис Генерального прокурора отмечает, что продажа данного участка для геологической разработки является грубым нарушением законодательства. Ведь в 2021-м году территория Макового болота получила природоохранный статус пралесного памятника природы местного значения. Это означает, что в ее пределах строго запрещена любая деятельность, связанная с вмешательством в жизнь экосистем.

Как ранее сообщала "Украинская правда", Маковое болото считается самым большим массивом естественного леса, который практически не подвергся негативному воздействию со стороны человека, на Полесье. Площадь одноименного памятника природы составляет 259,8 га. Для сравнения, другие участки природных лесов на Полесье обычно в разы меньше и их площадь не превышает 60 гектаров.

Согласно решению Ровенского областного совета природа Макового болота "характеризуется высокой природоохранной и научной ценностью". Именно поэтому природоохранники выступают категорически против добычи полезных ископаемых в этом месте. Еще один аргумент против разработки торфяника связан с тем, что это противоречит принципам борьбы против изменений климата.

"Добыча торфа приведет не только к разрушению уникальной экосистемы территории и уничтожению флоры и фауны, но и негативно повлияет на изменение климата, поскольку торф накапливает в себе атмосферный углерод, который увеличит концентрацию парниковых газов. Это прямо противоречит экологическим и климатическим обязательствам Украины, определенным Еврокомиссией для полноценной евроинтеграции", - говорится в сообщении Офис Генерального прокурора.

Больше о Маковом болоте и о том, как добыча полезных ископаемых вредит природе Полесья, читайте в материале "Спасти Маковое болото. Как добыча торфа и янтаря уничтожает остатки дикой природы на Полесье".