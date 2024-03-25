Прокуратура намагається недопустити видобуток торфу в заповідному Маковому болоті на Рівненщині 

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури звернулися до Господарського суду Києва з позовом, щоб скасувати рішення Державної служби геології та надр України про продаж дозволу на видобуток торфу в межах пралісової пам’ятки природи "Макове болото" на Рівненщині.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

Деталі: На початку січня 2024-го року Держгеонадра продала через Prozorro дозвіл на видобування торфу впродовж 20 років на території Макового болота. Це лісовий масив, розташований неподалік села Нетреба у Вараському районі Рівненської області.

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Переможцем аукціону стало ТОВ "УКРТОРФ", що запропонувало за лот 25 мільйонів 500 гривень. 18-го березня на сайті Prozorro з'явився наказ про позбавлення компанії права на отримання спеціального дозволу на користування надрами.

Причиною стало те, що компанія не внесла "в установлений строк належної до сплати різниці між ціною реалізації лота та гарантійним внеском та вартості геологічної інформації Товариством з обмеженою відповідальністю "УКРТОРФ"".

Після цього переможцем аукціону стало ТОВ "Міжнародний інститут проблем управління і фінансових ризиків", яке запропонувало за лот на 500 гривень менше.

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Офіс Генерального прокурора зазначає, що продаж даної ділянки для геологічної розробки є грубим порушенням законодавства. Адже в 2021-му році територія Макового болота отримала природоохоронний статус пралісової пам’ятки природи місцевого значення. Це означає, що в її межах суворо заборонена будь-яка діяльність, повʼязана із втручанням в життя екосистем.

Як раніше повідомляла "Українська правда", Макове болото вважається найбільшим масивом природного лісу, який практично не зазнав негативного впливу з боку людини, на Поліссі. Площа однойменної пам'ятки природи становить 259,8 га. Для порівняння, інші ділянки природних лісів на Поліссі зазвичай в рази менші і їхня площа не перевищує 60 гектарів.

Згідно з рішенням Рівненської обласної ради природа Макового болота "характеризується високою природоохоронною та науковою цінністю". Саме тому природоохоронці виступають категорично проти видобутку корисних копалин в цьому місці. Ще один аргумент проти розробки торфовища пов'язаний із тим, що це суперечить принципам боротьби проти змін клімату.

"Видобуток торфу призведе не лише до руйнації унікальної екосистеми території та знищення флори та фауни, але й негативно вплине на зміну клімату, оскільки торф накопичує в собі атмосферний вуглець, який збільшить концентрацію парникових газів. Це прямо суперечить екологічним та кліматичним зобовʼязанням України, визначеними Єврокомісією для повноцінної євроінтеграції", – йдеться в повідомленні Офіс Генерального прокурора.

Більше про Макове болото й те, як видобуток корисних копалин шкодить природі Полісся, читайте в матеріалі "Врятувати Макове болото. Як видобуток торфу й бурштину знищує залишки дикої природи на Поліссі".