Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Поляки продолжают блокаду трех пунктов пропуска в Украиной: что и как едет через границу

Валентина РоманенкоВторник, 26 марта 2024, 09:37
Поляки продолжают блокаду трех пунктов пропуска в Украиной: что и как едет через границу
иллюстративное фото

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков по трем пунктам пропуска, пропуская по несколько грузовых транспортных средств в час в обоих направлениях, или вообще ограничивая движение на отдельных направлениях.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "По состоянию на 26 марта блокирование осуществляется на направлении пунктов пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов".

Реклама:

Польские протестующие вообще не пропускают грузовики в сторону Польши через "Ягодин" и ПП "Рава-Русская". На этих направлениях за последний период фиксируются нулевые показатели пересечения границы грузовиками на выезд из Украины.

Также через "Ягодин" они пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовиков в сутки. За прошлый день таких было 60, а днем ранее - 90. При том, что это крупнейшее инфраструктурное направление для пересечения границы грузовыми автомобилями.

Через "Угринов", по информации от польской стороны, протестующие отмечали, что с 25 марта будут пропускать в сторону Украины 3 грузовика на 4 часа, а в сторону Польши по одному грузовику в сутки.

ВИДЕО ДНЯ

По состоянию на утро вторника на этих 3 направлениях в очередях на территории Польши в целом находится 300 грузовиков, больше всего напротив пункта пропуска "Ягодин" - 200".

Детали: Относительно пассажирского транспорта Демченко отметил, что легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.

Ранее польские фермеры прекратили блокировать движение грузовикам по пунктам пропуска "Краковец", "Шегини" и "Устилуг", где также до этого ограничивали проезд для грузовиков. Движение грузовых транспортных средств по этим направлениям сейчас происходит интенсивное: как на выезд из Украины так и на въезд. Очереди на территории Польши еще сохраняются - на направлении "Краковца" - 700 грузовиков, "Шегини" - 420. Однако при той интенсивности движения, что есть сейчас, водителям не приходится неделями стоять в очередях, отметил офицер.

Спикер ГПСУ добавил, что на других участках границы фиксируется уменьшение очередей. Напротив "Ужгорода" на территории Словакии очередь по состоянию на утро практически отсутствует, только 20 грузовиков. Напротив пункта пропуска "Тиса" на территории Венгрии - 350 грузовиков, напротив пункта пропуска "Порубное" на территории Румынии - 160.

Напомним: Польские фермеры решили прекратить акцию протеста на границе с Россией из-за грядущих пасхальных праздников.

Темы: блокадаПольшаПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Польше в ДТП скончался 18-летний украинец, убегавший от полиции

Зеленский о задержке помощи в Конгрессе: Мы упустили полгода, больше не можем

Семья Зеленского в прошлом году заработала почти 12,5 млн грн – декларация президента

"Укрэнерго" применяет аварийные отключения света еще в трех областях

Число пострадавших от атаки на Одессу возросло до 5

Петиция об ограничении работы онлайн-казино: Зеленский поручил собрать аналитику

Все новости...

Читайте УП В Google News

блокада
Поляки разблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной
Поляки сняли блокаду на одном из пунктов пропуска: что и как едет на границе
Поляки полностью заблокировали движение пассажирского транспорта через ПП "Медика" - "Шегини"
Последние новости
04:44
Умеров обсудил с Остином "разрушительное влияние безжалостных ракетных обстрелов"
03:43
Defense Express: российская ракета Х-101 теперь имеет две боевые части и "значительный поражающий эффект"
02:51
В Одессе во время атаки беспилотников работала ПВО. Пропал свет и вода
02:33
Итальянские истребители дважды перехватили российские самолеты над Балтийским морем
01:38
Центрэнерго: Россияне почти полностью разрушили Змиевскую ТЭС на Харьковщине
00:43
В ВСУ подтвердили, что россияне "собственными силами" сбили свой истребитель над Черным морем
00:25
обновляетсяРоссияне запускали по Украине ударные беспилотники
23:55
Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего
23:49
WP: США одобрили дополнительные поставки оружия Израилю, несмотря на беспокойство по Рафаху
23:27
Каким может быть летнее наступление россиян? Подкаст "Кляті питання"
Все новости...
Реклама: