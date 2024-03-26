Поляки продолжают блокаду трех пунктов пропуска в Украиной: что и как едет через границу

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков по трем пунктам пропуска, пропуская по несколько грузовых транспортных средств в час в обоих направлениях, или вообще ограничивая движение на отдельных направлениях.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "По состоянию на 26 марта блокирование осуществляется на направлении пунктов пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов".

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Польские протестующие вообще не пропускают грузовики в сторону Польши через "Ягодин" и ПП "Рава-Русская". На этих направлениях за последний период фиксируются нулевые показатели пересечения границы грузовиками на выезд из Украины.

Также через "Ягодин" они пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовиков в сутки. За прошлый день таких было 60, а днем ранее - 90. При том, что это крупнейшее инфраструктурное направление для пересечения границы грузовыми автомобилями.

Через "Угринов", по информации от польской стороны, протестующие отмечали, что с 25 марта будут пропускать в сторону Украины 3 грузовика на 4 часа, а в сторону Польши по одному грузовику в сутки.

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По состоянию на утро вторника на этих 3 направлениях в очередях на территории Польши в целом находится 300 грузовиков, больше всего напротив пункта пропуска "Ягодин" - 200".

Детали: Относительно пассажирского транспорта Демченко отметил, что легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.

Ранее польские фермеры прекратили блокировать движение грузовикам по пунктам пропуска "Краковец", "Шегини" и "Устилуг", где также до этого ограничивали проезд для грузовиков. Движение грузовых транспортных средств по этим направлениям сейчас происходит интенсивное: как на выезд из Украины так и на въезд. Очереди на территории Польши еще сохраняются - на направлении "Краковца" - 700 грузовиков, "Шегини" - 420. Однако при той интенсивности движения, что есть сейчас, водителям не приходится неделями стоять в очередях, отметил офицер.

Спикер ГПСУ добавил, что на других участках границы фиксируется уменьшение очередей. Напротив "Ужгорода" на территории Словакии очередь по состоянию на утро практически отсутствует, только 20 грузовиков. Напротив пункта пропуска "Тиса" на территории Венгрии - 350 грузовиков, напротив пункта пропуска "Порубное" на территории Румынии - 160.

Напомним: Польские фермеры решили прекратить акцию протеста на границе с Россией из-за грядущих пасхальных праздников.