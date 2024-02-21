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NYT написала о сотнях украинских пленных во время выхода из Авдеевки, в ВСУ опровергли

Александр ШумилинСреда, 21 февраля 2024, 16:20
NYT написала о сотнях украинских пленных во время выхода из Авдеевки, в ВСУ опровергли
Скриншот

Издание New York Times опубликовало материал, в котором утверждается, что "сотни украинских военнослужащих могли попасть в плен или пропасть без вести" при выходе украинских войск из Авдеевки.

Источник: New York Times, начальник отдела по связям с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона новостей

Детали: Источником такой информации New York Times указывает "двух солдат, которые знают об отступлении украинских войск". По их словам, речь может идти о 850-1000 солдат. "Западные официальные лица заявили, что эта цифра кажется точной", - говорится в публикации.

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В группировке украинских войск "Таврия", комментируя эти данные, заявили, что авторы New York Times распространили российский нарратив без всякого обоснования.

Прямая речь Лиховия: "Нас неприятно поразила эта публикация, потому что мы давали свой комментарий по этому поводу, который был обоснован и казалось, что все логично должно стать на места. Но, к сожалению, сознательно или мимоходом, авторы New York Times распространили российский нарратив без всякого обоснования. Те источники, на которые они ссылаются, абсолютно не состоятельны, потому что нет таких людей и это не фактаж.

Во время завершающей стадии Авдеевской оборонительной операции ВСУ не скрывали, не отрицали, что некоторое количество военнослужащих не вышло на связь. Они пропавшие без вести, они могут быть пленными, но часть из них оказывается на нашей стороне, которые потом выходят на связь и выходят к своим подразделениям".

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"Заявления российской пропаганды о сотнях и тысячах пленных является полной дезинформацией, которая ничем не подтверждена".        

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Темы: АвдеевкаСМИпропаганда
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