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В Румынии возле границы с Украиной нашли обломки беспилотника

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПятница, 29 марта 2024, 12:06
В Румынии возле границы с Украиной нашли обломки беспилотника
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Министерство обороны Румынии сообщило, что на ферме вблизи границы с Украиной нашли фрагменты беспилотника.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Министерства обороны Румынии

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Детали: Элементы вероятного беспилотника нашли в сельскохозяйственных угодьях на острове Большая Брэила.

"Министерство национальной обороны совместно со специализированными структурами Системы национальной обороны, общественного порядка и национальной безопасности в пятницу, 29 марта 2024 года, проводит по специальным оперативным процедурам расследования события, которое произошло", – говорится в сообщении.

CNN Antena 3 утверждает, что обломки нашли в 12 км от города Брэила. Падение дрона вскоре после полуночи, по сообщению, сопровождалось громким ударом.

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Услышав звук, местные вышли из своих домов и позвонили в чрезвычайные службы. Вскоре территорию оцепили полиция и следователи.

По данным источников, это был российский дрон, который должен был атаковать украинские порты на Дунае и, скорее всего, у него отказала система наведения GPS.

Это примерно пятый или шестой инцидент с падением беспилотников на румынской территории в то время, как Россия атакует украинские порты на Дунае. НАТО и румынские официальные лица заявили после подобных инцидентов в прошлом, что они не нашли доказательств какой-либо преднамеренной атаки, направленной на Румынию.

Вечером 28 марта российские войска запустили на территорию Украины ударные БПЛА с нескольких направлений сразу. Около 4.00 стало известно, что россияне осуществили пуски крылатых ракет. Воздушная тревога продолжалась всю ночь.

В ночь на 29 марта Польша поднимала в воздух собственные и союзнические самолеты на фоне активности дальней авиации РФ, которая наносила массированный удар по Украине.



Темы: РумынияУкраинабеспилотники
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