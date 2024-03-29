Президент уволил двух заместителей Ермака и назначил замену – указы

Президент Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы Офиса президента Андрея Ермака Андрея Смирнова и Алексея Днипрова и назначил на их место Ирину Мудрую и Елену Ковальскую.

Источник: указы от 29 марта на сайте президента

Дословно: "Уволить Смирнова Андрея Александровича с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины".

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Назначить Мудрую Ирину Романовну заместителем руководителя Офиса президента Украины".

Детали: Еще два документа касаются Днипрова и Ковальской соответственно.

О том, что эти кадровые изменения состоятся в ближайшее время "Украинская правда" сообщила ранее со ссылкой на источники.

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Справка: Днипров был назначен заместителем руководителя Офиса президента 9 июля 2021 года. Смирнов работал на этой должности с 10 сентября 2019 года. Согласно информации на сайте президента, у Ермака 10 заместителей.

Как писала "Украинская правда", Смирнов на Банковой отвечал за суды. Днипров занимался вопросами культуры и спорта.

Ранее УП писала, брат Андрея Смирнова Игорь Смирнов в 2022 году приобрел апартаменты в элитной новостройке во Львове, земельный участок в Карпатах, паркоместо в Киеве, а еще Volkswagen Multivan, BMW и мотоцикл.