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После последнего "сушкопада" россияне снизили активность самолетов в небе над Украиной

Валентина РоманенкоВоскресенье, 3 марта 2024, 13:34
После последнего сушкопада россияне снизили активность самолетов в небе над Украиной
иллюстративное фото Воздушных сил

В небе над Украиной наблюдается снижение активности вражеской авиации, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 уже неделю не появляется вблизи украинской границы.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram, спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Детали: Вечером 2 марта 2024 года после сообщений о сбитии очередного российского истребителя-бомбардировщика Су-34 (утром) и об интенсивной огневой работе по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35, и в конце концов также о сбитии еще одного Су-34, в Telegram-канале Олещука появились скрины с сообщением, что над оккупированной территорией Украины нет авиации противника (есть только активная работа разведывательных беспилотников).

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3 марта в комментарии "Украинской правде" спикер ВС Юрий Игнат подтвердил, что оккупанты явно снизили использование самолетов на разных направлениях. Это не впервые с начала войны, но это - следствие эффективной огневой работы Воздушных сил в последнее время.

Можно также вспомнить, что уже неделю (со времени последнего сбития 23 февраля -ред.) вблизи границ Украины не появляется российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

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Прямая речь Игната: "Средства противодействия, предоставленные Украине западными партнерами, демонстрируют свою эффективность. Об этом свидетельствует количество сбитых самолетов врага за февраль. Актуальная задача сейчас - обезопасить прифронтовые территории от использования противником управляемых авиационных бомб".

Темы: авиавойнаВоздушные силы ВСУ
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