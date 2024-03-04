Банды Гаити взяли штурмом тюрьму и освободили тысячи заключенных – СМИ

Вооруженные банды взяли штурмом главную тюрьму в столице Гаити Порт-о-Пренси, освободив большинство из 4 тысяч заключенных.

Источник: BBC

Детали: Издание отмечает, что подавляющее большинство из около 4 000 мужчин, которые там содержались, сбежали.

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Среди задержанных были члены банды, которых обвиняют в причастности к убийству президента Жовенеля Моиза в 2021 году.

В публикации отмечается, что насилие на Гаити, самой бедной стране Америки, ухудшилось в последние годы. Банды, которые стремятся устранить премьер-министра Ариэля Анри, контролируют 80% Порт-о-Пренса.

Последний всплеск насилия начался, когда премьер-министр Ариэль Анри отправился в Кению договариваться о размещении на Гаити международного контингента для борьбы с бандитизмом.

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Именно тогда лидер одной из банд Джимми Шеризье (по прозвищу "Барбекю") объявил об объединенном нападении банд с целью свержения Анри.

Волна перестрелок привела к гибели четырех полицейских и ранению пятерых.

Профсоюз полиции Гаити обратился к военным с просьбой помочь укрепить тюрьму, но в субботу поздно вечером тюрьма была взята штурмом.

BBC добавляет, что на Гаити должны были состояться выборы, и Анри должен был уйти в отставку 7 февраля, но этого не произошло.

Напомним: Вдову бывшего президента Гаити, Мартин Моиз, и бывшего премьер-министра Клода Жозефа обвинили в причастности к убийству Жовенеля Моиза.

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