Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Банды Гаити взяли штурмом тюрьму и освободили тысячи заключенных – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 4 марта 2024, 04:08
Банды Гаити взяли штурмом тюрьму и освободили тысячи заключенных – СМИ
фото: AFP via Getty Images

Вооруженные банды взяли штурмом главную тюрьму в столице Гаити Порт-о-Пренси, освободив большинство из 4 тысяч заключенных.

Источник: BBC

Детали: Издание отмечает, что подавляющее большинство из около 4 000 мужчин, которые там содержались, сбежали.

Реклама:

Среди задержанных были члены банды, которых обвиняют в причастности к убийству президента Жовенеля Моиза в 2021 году.

В публикации отмечается, что насилие на Гаити, самой бедной стране Америки, ухудшилось в последние годы. Банды, которые стремятся устранить премьер-министра Ариэля Анри, контролируют 80% Порт-о-Пренса.

Последний всплеск насилия начался, когда премьер-министр Ариэль Анри отправился в Кению договариваться о размещении на Гаити международного контингента для борьбы с бандитизмом.

ВИДЕО ДНЯ

Именно тогда лидер одной из банд Джимми Шеризье (по прозвищу "Барбекю") объявил об объединенном нападении банд с целью свержения Анри.

Волна перестрелок привела к гибели четырех полицейских и ранению пятерых.

Профсоюз полиции Гаити обратился к военным с просьбой помочь укрепить тюрьму, но в субботу поздно вечером тюрьма была взята штурмом.

BBC добавляет, что на Гаити должны были состояться выборы, и Анри должен был уйти в отставку 7 февраля, но этого не произошло.

Напомним: Вдову бывшего президента Гаити, Мартин Моиз, и бывшего премьер-министра Клода Жозефа обвинили в причастности к убийству Жовенеля Моиза.

Предыстория:

  • 7 июля группа неизвестных застрелила президента Гаити Жовенеля Моиза в его резиденции. На теле Моиза зафиксировали 12 огнестрельных ранений. Также стреляли в жену Моиза, но она выжила после нападения. Она предположила, что нападение на ее мужа совершили по политическим причинам, в том числе из-за референдума относительно изменений в Конституцию. По ее словам, наемники "хотят убить мечту президента".
  • Нейрохирург Ариэль Генри стал лидером страны в июле, через две недели после убийства Моиза.
  • Подозреваемый Джозеф Феликс Бадио ранее работал в Министерстве юстиции Гаити и присоединился к правительственному подразделению по борьбе с коррупцией в марте 2013 года. Однако позже его уволили после "серьезных нарушений" этических правил. Сейчас он находится в розыске. Кроме Бадио, полиция Гаити также объявила в розыск Джона Джоэла Джозефа, бывшего сенатора парламента страны и противника партии "Тет Кале", к которой принадлежал Моиз. Третьим подозреваемым лицом стал Родольф Джаар. 
  • По делу арестованы более 40 подозреваемых, в том числе 18 бывших колумбийских солдат. Власти все еще ищут дополнительных подозреваемых.

Темы: тюрьмакриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может остановить Путина, если мы предоставим необходимое оружие – Байден

США и Британия предупредили о возможных терактах в Москве

Кулеба о согласовании Залужного на должность посла: Очень логичный шаг

В Турции анонсировали визит Зеленского 8 марта

Чехия завершила сбор денег на 800 тысяч снарядов для Украины

фотоШвеция вошла в НАТО

Все новости...
тюрьма
Путин по масштабам репрессий превзошел всех генсеков СССР, кроме Сталина - "Проект"
Боевики ''ДНР'' осудили 33 украинских военных на сроки от 27 до 29 лет
Британия вводит запрет на полеты дронов возле тюрем
Последние новости
10:03
Из четырех населенных пунктов Донецкой области принудительно эвакуируют детей − Минреинтеграции
09:47
Курс валют на 8 марта: гривня укрепилась в конце недели
09:46
Глава МВС Польши обвиняет хулиганов в столкновениях во время протестов фермеров
09:34
"Чем дольше армия воюет, тем меньше уровень подготовки солдата" - военный и историк Роман Пономаренко
09:33
фото"Смерч", КАБы, С-300: 8 марта россияне осуществили массированный обстрел Донетчины
09:27
Китайские авто среди лидеров: украинцы стали покупать все больше электрокаров
09:09
СМИ: США готовят резолюцию в Совбезе ООН по ядерному оружию в космосе
08:44
Кулеба призвал союзников отправить тренировочные миссии в Украину
08:17
В Одесской области поврежден объект инфраструктуры из-за атаки БпЛА
08:08
ВСУ за сутки обезвредили 880 захватчиков и 25 артсистем
Все новости...
Реклама: