Банды Гаити взяли штурмом тюрьму и освободили тысячи заключенных – СМИ
Вооруженные банды взяли штурмом главную тюрьму в столице Гаити Порт-о-Пренси, освободив большинство из 4 тысяч заключенных.
Источник: BBC
Детали: Издание отмечает, что подавляющее большинство из около 4 000 мужчин, которые там содержались, сбежали.
Среди задержанных были члены банды, которых обвиняют в причастности к убийству президента Жовенеля Моиза в 2021 году.
В публикации отмечается, что насилие на Гаити, самой бедной стране Америки, ухудшилось в последние годы. Банды, которые стремятся устранить премьер-министра Ариэля Анри, контролируют 80% Порт-о-Пренса.
Последний всплеск насилия начался, когда премьер-министр Ариэль Анри отправился в Кению договариваться о размещении на Гаити международного контингента для борьбы с бандитизмом.
Именно тогда лидер одной из банд Джимми Шеризье (по прозвищу "Барбекю") объявил об объединенном нападении банд с целью свержения Анри.
Волна перестрелок привела к гибели четырех полицейских и ранению пятерых.
Профсоюз полиции Гаити обратился к военным с просьбой помочь укрепить тюрьму, но в субботу поздно вечером тюрьма была взята штурмом.
BBC добавляет, что на Гаити должны были состояться выборы, и Анри должен был уйти в отставку 7 февраля, но этого не произошло.
Напомним: Вдову бывшего президента Гаити, Мартин Моиз, и бывшего премьер-министра Клода Жозефа обвинили в причастности к убийству Жовенеля Моиза.
Предыстория:
- 7 июля группа неизвестных застрелила президента Гаити Жовенеля Моиза в его резиденции. На теле Моиза зафиксировали 12 огнестрельных ранений. Также стреляли в жену Моиза, но она выжила после нападения. Она предположила, что нападение на ее мужа совершили по политическим причинам, в том числе из-за референдума относительно изменений в Конституцию. По ее словам, наемники "хотят убить мечту президента".
- Нейрохирург Ариэль Генри стал лидером страны в июле, через две недели после убийства Моиза.
- Подозреваемый Джозеф Феликс Бадио ранее работал в Министерстве юстиции Гаити и присоединился к правительственному подразделению по борьбе с коррупцией в марте 2013 года. Однако позже его уволили после "серьезных нарушений" этических правил. Сейчас он находится в розыске. Кроме Бадио, полиция Гаити также объявила в розыск Джона Джоэла Джозефа, бывшего сенатора парламента страны и противника партии "Тет Кале", к которой принадлежал Моиз. Третьим подозреваемым лицом стал Родольф Джаар.
- По делу арестованы более 40 подозреваемых, в том числе 18 бывших колумбийских солдат. Власти все еще ищут дополнительных подозреваемых.