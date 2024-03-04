Попадание "Шахеда" в дом в Одессе, где погибли 12 человек: еще 2 людей − в тяжелом состоянии

В результате попадания российского "Шахеда" в многоэтажку в Одессе 2 марта погибли 12 человек и пострадали еще 20, двое из которыхх находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Источник: Департамент здравоохранения Одесской ОВА в Facebook

Дословно департамент: "Всего пострадало 20 человек, в том числе 1 беременная. На стационарном лечении остается 3 человека. 2 человека находятся в реанимационном отделении, их общее состояние тяжелое, 1 человек в средней степени тяжести получает лечение в травматологическом отделении".

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Детали: Сообщается, что медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

В результате этой атаки погибли 12 человек, из них – 5 детей: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сергей, которому в июле должно было исполниться 10 лет.

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