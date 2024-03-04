Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Попадание "Шахеда" в дом в Одессе, где погибли 12 человек: еще 2 людей − в тяжелом состоянии

Ирина БалачукПонедельник, 4 марта 2024, 11:56
Попадание Шахеда в дом в Одессе, где погибли 12 человек: еще 2 людей − в тяжелом состоянии
Уничтоженный российским "Шахедом" дом в Одессе. Фото ГСЧС

В результате попадания российского "Шахеда" в многоэтажку в Одессе 2 марта погибли 12 человек и пострадали еще 20, двое из которыхх находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Источник: Департамент здравоохранения Одесской ОВА в Facebook

Дословно департамент: "Всего пострадало 20 человек, в том числе 1 беременная. На стационарном лечении остается 3 человека. 2 человека находятся в реанимационном отделении, их общее состояние тяжелое, 1 человек в средней степени тяжести получает лечение в травматологическом отделении".

Реклама:

Детали: Сообщается, что медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

В результате этой атаки погибли 12 человек, из них – 5 детей: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сергей, которому в июле должно было исполниться 10 лет.

Читайте также: Супруги-военные с ребенком и матери с младенцами: что известно о погибших от удара дрона в Одессе

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: ОдессаШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Сумах выросло количество травмированных из-за удара "Шахеда" по дому

Дія открывает код: IT-специалисты теперь могут ознакомиться с логикой работы приложения

Послы ЕС одобрили дополнительные €5 млрд для помощи Украине оружием на 2024 год

фотоСпецрежим приграничья: ГПСУ начала выдавать разрешения на пребывание в полосе 5 км

обновлено, фото, видеоРоссияне сбросили авиабомбу на центр Волчанска: разрушили магазин, ранили человека

Европарламент принял первый в мире закон об ограничении искусственного интеллекта

Все новости...
Медведев заявил, что Украина это Россия
Машину "экс-чиновника" из оккупированной Луганщины пытались взорвать – росСМИ
Шпионил за ПВО и логистикой ВСУ: СБУ задержала вражеского информатора в Днепре
Российская пропаганда показала мосты Германии, по которым РФ может ударить "за Крымский"
Последние новости
23:43
В правительстве считают, что международный механизм компенсации ущерба от РФ заработает минимум через год
23:32
Китай и НАТО провели военный диалог, вспомнили и о войне в Украине
23:24
Украинский стартап Beholder привлек почти миллион долларов инвестиций
23:16
фотоВ Сумах выросло количество травмированных из-за удара "Шахеда" по дому
23:03
Путин отменил "национализацию" российских активов Danone
22:54
СМИ: Еврокомиссия на следующей неделе предложит ограничить импорт зерна из РФ и Беларуси
22:48
Мэр Парижа: я предпочитаю, чтобы россияне не приезжали на Олимпиаду-2024
22:47
Дія открывает код: IT-специалисты теперь могут ознакомиться с логикой работы приложения
22:43
видеоЗеленский провел совещания по вступлению в ЕС и американскому направлению политики
22:28
Крупнейшая государственная судоходная компания Украины получит набсовет
Все новости...
Реклама: