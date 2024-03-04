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Энергосистема Украины выдержала атаки РФ в феврале − разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 марта 2024, 12:32
Энергосистема Украины выдержала атаки РФ в феврале − разведка Британии
Фото pixabay.com

Украине удалось поддерживать стабильную работу энергосистемы, несмотря на то, что в течение февраля Россия пыталась атаковать региональные энергетические объекты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании

Детали: Разведка подчеркнула, что украинские силы противовоздушной обороны неоднократно сбивали российские БПЛА, но российские удары вероятно нанесли ущерб украинским электростанциям и электроподстанциям.

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Россияне били по всей территории Украины и нанесли ущерб региональной энергетической инфраструктуре, в том числе в Донецке, Днепре и на западе Украины, вплоть до Львова.

Британская разведка отмечает, что Россия осуществляла комбинированные атаки, сочетая дроны-камикадзе с ракетами "земля-земля" и обычной реактивной артиллерией, но не применяла авиацию дальнего радиуса действия, как это было в 2022 и 2023 годах.

Несмотря на эти атаки, энергосистема Украины поддерживает стабильную работу сети, констатировала британская разведка.

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Предыстория:

  • Накануне британская разведка утверждала, что с начала войны среднесуточное количество российских потерь (убитых и раненых) в Украине в течение февраля 2024 года было самым высоким с начала войны.
  • Ранее она заявляла, что военно-промышленный комплекс России не способен полностью обеспечить потребности ее войны против Украины.

Темы: энергетикаУкраинаШахед
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