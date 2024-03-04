Глава МИД Эстонии: Заявление Макрона об отправке войск изменило парадигму поддержки Украины

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна считает, что заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что он может рассмотреть возможность отправки войск в Украину, свидетельствует о том, что западные политики начали осознавать важность победы Украины, и они готовы сделать больше.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Прямая речь: "Заявление Макрона о том, что он может рассмотреть возможность отправки войск в Украину, было изменением парадигмы. Это показывает, что важность победы Украины дошла до западных политиков, которые принимают решения, и они готовы сделать больше".

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Детали: Эстонский министр отметил, что для того, чтобы помочь Украине победить РФ в развязанной Кремлем войне, Евросоюзу "следует начать с выполнения уже данных обещаний". В частности, он напомнил, что Украина до сих пор не получила обещанный миллион боеприпасов.

Также Тсахкна призвал ЕС "быть более смелыми и амбициозными".

Глава МИД Эстонии признал, что пока нет консенсуса по вопросу отправки войск в Украину, однако, убежден он, "это может изменить отношение некоторых стран к немедленной военной помощи Украине, поскольку это, безусловно, будет более простым решением, чем прямое вмешательство".

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"Важно отметить, что в вопросе боеприпасов был отменен принцип, согласно которому они должны поступать только от европейской оборонной промышленности. Хорошо, что мы обсуждаем различные варианты и наш приоритет – как можно быстрее доставить боеприпасы в Украину, получая их отовсюду, откуда только возможно", – добавил эстонский министр.

Он также напомнил заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала использовать прибыль от замороженных активов российского центрального банка для закупки военной техники для Украины.

Тсахкна считает, что это было бы важным шагом.

"Россия должна получить четкий сигнал о том, что не будет никакой гибкости или возвращения к нормальным отношениям до тех пор, пока Украина не победит и не будет компенсирован нанесенный Украине ущерб. Своими действиями мы должны показать, что время истекает не у Украины, Европы и всего демократического мира, а у агрессора", – подчеркнул он.

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