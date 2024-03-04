В России придумали объяснение, почему никто не видел в бою "сверхсовременный" танк "Армата"

Глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что сверхсовременный танк Т-14 "Армата", который россияне продемонстрировали еще в 2015 году, не задействуют на войне в Украине якобы из-за высокой цены, хотя уверяет, что он стоит на вооружении армии РФ.

Источник: Meduza, пропагандисты "РИА Новости"

Прямая речь Чемезова: "Армата", она, в общем-то, дороговата. По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит имеющиеся танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще им купить те же Т-90-е".

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Детали: По его словам, сейчас россиянам имеет смысл тратить средства на создание более дешевых вооружений. "Сейчас нужны деньги для того, чтобы создать новые танки, новые вооружения, более, возможно, дешевые. Поэтому, если есть возможность купить более дешевые, почему нет", - добавил Чемезов.

Предистория:

В сентябре 2015 года российские пропагандисты показали работу танкиста нового основного боевого танка Т-14 "Армата" в режиме боя. Был сделан один выстрел, снаряд якобы попал в цель. Однако, параметры стрельбы, например, расстояние до цели, не сообщались.

Перед этим "Армата" заглохла во время репетиции парада Победы в Москве 7 мая. Диктор во время репетиции парада объявил, что остановка танка якобы была запланированной, чтобы показать, "как будет проводиться эвакуация военной техники".

В январе 2023 года Британская разведка сообщала, что небольшую партию новейших российских танков T-14 "Армата" уже подготовили к применению на фронте, но военные колеблются их использовать из-за сомнений относительно их технического состояния.