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Россияне используют китайские "гольф-кары" для своих штурмов

Алена МазуренкоПонедельник, 4 марта 2024, 14:40
Россияне используют китайские гольф-кары для своих штурмов
скриншот

Российские военные привлекли китайские гольф-кары Desertcross для штурма украинских позиций на лиманском направлении.

Источник: 60 ОМБр

Дословно: "На днях 60 ОМБр отразила масштабную атаку русни на Лиманском направлении, которая осуществлялась в три волны.

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Россияне задействовали танки, БМП, живую силу и даже китайские "гольф-кары" Шойгу, которые он выдавал Путину за новейшую разработку своего оборонпрома. Все, что не успело убежать, теперь металлоломом лежит на нашей земле".

Детали: Портал "Милитарный" сообщает, что речь идет о мотовездеходах Desertcross-1000-3, которые россияне начали использовать в 2023 году. Эти машины производит китайская компания Shandong Odes Industry.

В минобороны России заявляли, что в войска в 2023 году передали более 530 таких машин. Также готовился контракт на закупку еще около 1600 единиц. В частности 500 должны были поставить в декабре, а остальные - в первом квартале 2024 года.

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Темы: войнаРосcияКитай
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