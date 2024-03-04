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Туск пообещал обратиться в польский Сейм относительно блокировки агропродукции из РФ и Беларуси

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 марта 2024, 16:35
Туск пообещал обратиться в польский Сейм относительно блокировки агропродукции из РФ и Беларуси
Фото: Getty Images

Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал обращение к польскому Сейму о введении санкций против российской и белорусской сельхозпродукции. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: "Минуту назад я сообщил премьер-министру, что сегодня обращусь к маршалку польского Сейма о введении санкций на российскую и белорусскую сельскохозяйственную продукцию", – сказал Туск после встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

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Он добавил, что необходимо совместное решение ЕС по санкциям против российской и белорусской сельскохозяйственной продукции.

"Речь идет не только об усилении санкций из-за нападения на Украину и сотрудничество Беларуси с Россией, но и об усилении защиты аграрного сектора Литвы и Польши", – отметил польский премьер.

Он подчеркнул, что одной из главных задач ЕС должна стать блокировка экспорта российской и белорусской сельхозпродукции.

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"Рынки действительно испытывают большое давление из-за войны. И, вне всякого сомнения, одна из главных задач – это блокирование экспорта из России и Беларуси в страны, которые традиционно были получателями этой продукции", – заявил Туск.

В свою очередь Шимоните поддержала Туска, однако подчеркнула, что это должно быть совместное решение стран ЕС, иначе РФ найдет пути обхода подобных ограничений.

В конце февраля Туск не исключил, что страна может ввести запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из России по примеру Латвии.

Перед этим латвийский парламент принял временный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси как минимум до июля 2025 года. Латвия заявила, что этот шаг направлен на разрыв экономических связей со странами-агрессорами и дополняет санкции ЕС.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ранее заявила, что ее государство подает пример другим, запрещая импорт зерна из России и Беларуси.

Темы: ПольшаУкраина
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