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Кулеба в разговоре с Сикорским указал на дестабилизирующий импорт российского зерна в ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 марта 2024, 15:57
Кулеба в разговоре с Сикорским указал на дестабилизирующий импорт российского зерна в ЕС
Дмитрий кулеба, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим польским коллегой Радославом Сикорским во время которого обратил внимание на влияние импорта зерна из РФ на европейский рынок, а также обсудил увеличение поставок оружия в Украину.

Источник: Кулеба в соцсети X, передает "Европейская правда"

Прямая речь Кулебы: "Я также отметил важность уделения большего внимания дестабилизирующему влиянию импорта российского зерна на европейский рынок".

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Источник: Кулеба поблагодарил польского коллегу за его усилия в продвижении важных решений в Конгрессе.

Министры также обменялись мнениями по итогам недавнего Парижского саммита. Кулеба приветствовал начало важной дискуссии о способах обеспечения европейской безопасности путем усиления поддержки Украины и подчеркнул важность принятия решительных действий без промедлений.

Во время разговора также обсуждали увеличение поставок оружия в Украину, с особым акцентом на артиллерийских боеприпасах и средствах противовоздушной обороны для лучшей защиты наших войск от атак российской авиации и беспилотников.

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"Я благодарен Польше за обеспечение бесперебойной доставки военной и гуманитарной помощи через границу. Мы оба положительно отметили взаимодействие между профильными министерствами обеих стран в поиске решений для урегулирования ситуации на украинско-польской границе", – добавил Кулеба.

Что предшествовало:

  • Многочисленные фермерские протесты происходят по всей Польше. Их участники блокируют дороги, автострады, автомагистрали и пограничные переходы с Украиной.
  • Фермеры выступают против наплыва украинских товаров, а также против европейской политики, связанной с так называемым "Зеленым курсом" ЕС.

Читайте также репортаж "Европейской правды" с границыКак польские власти и протестующие блокируют торговлю с Украиной

Темы: ПольшаУкраиназерноКулеба Дмитрий
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