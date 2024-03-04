Кулеба в разговоре с Сикорским указал на дестабилизирующий импорт российского зерна в ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим польским коллегой Радославом Сикорским во время которого обратил внимание на влияние импорта зерна из РФ на европейский рынок, а также обсудил увеличение поставок оружия в Украину.

Источник: Кулеба в соцсети X, передает "Европейская правда"

Прямая речь Кулебы: "Я также отметил важность уделения большего внимания дестабилизирующему влиянию импорта российского зерна на европейский рынок".

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Источник: Кулеба поблагодарил польского коллегу за его усилия в продвижении важных решений в Конгрессе.

Министры также обменялись мнениями по итогам недавнего Парижского саммита. Кулеба приветствовал начало важной дискуссии о способах обеспечения европейской безопасности путем усиления поддержки Украины и подчеркнул важность принятия решительных действий без промедлений.

Во время разговора также обсуждали увеличение поставок оружия в Украину, с особым акцентом на артиллерийских боеприпасах и средствах противовоздушной обороны для лучшей защиты наших войск от атак российской авиации и беспилотников.

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"Я благодарен Польше за обеспечение бесперебойной доставки военной и гуманитарной помощи через границу. Мы оба положительно отметили взаимодействие между профильными министерствами обеих стран в поиске решений для урегулирования ситуации на украинско-польской границе", – добавил Кулеба.

Что предшествовало:

Многочисленные фермерские протесты происходят по всей Польше. Их участники блокируют дороги, автострады, автомагистрали и пограничные переходы с Украиной.

Фермеры выступают против наплыва украинских товаров, а также против европейской политики, связанной с так называемым "Зеленым курсом" ЕС.

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