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Украина и Испания начали переговоры о безопасности соглашения

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 марта 2024, 21:22
Украина и Испания начали переговоры о безопасности соглашения
Фото - Getty Images

Представители Украины и Испании 4 марта начали переговоры по заключению двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу Офиса президента

Детали: Переговоры с украинской стороны с Испанией вел заместитель председателя ОП Игорь Жовква.

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"Была обсуждена структура будущего соглашения и согласован график дальнейших переговоров", – говорится в сообщении без уточнения других подробностей.

Соглашения по безопасности заключаются в соответствии с рамочной декларацией, заключенной между Украиной и государствами "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

К этой декларации уже присоединились более трех десятков государств.

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На сегодня соглашения по безопасности Украина уже подписала с Британией, Германией, Францией, Данией, а также ИталиейКанадой и Нидерландами.

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Темы: Испания
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