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СМИ узнали подробности убийства российского пилота, который пошел на сотрудничество с Украиной  

Елена РощинаСреда, 21 февраля 2024, 19:18
СМИ узнали подробности убийства российского пилота, который пошел на сотрудничество с Украиной  
Максим Кузьминов, фото из "Апострофа"

Каталонское издание VilaWeb не исключает, что российские спецслужбы причастны к убийству в испанском муниципалитете Вила Джойоса российского пилота Максима Кузьминова, который передал вертолет Украине. El Espanol также написал, что его убили профессионалы.

Источник: VilaWeb и El Espanol

Детали: Суд постановил держать рассмотрение дела в тайне, и "с течением времени причастность России к этому преступлению выглядит все более вероятной", отмечает издание.

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VilaWeb отмечает, что нет официального подтверждения того, что жертвой в Вила Джойоса стал именно Кузьминов. Однако глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин уже заявил: "Этот предатель и преступник стал моральным трупом в тот момент, когда он спланировал свое грязное и страшное преступление".

Представитель командования Гражданской гвардии в городе Аликанте, которая взяла на себя расследование убийства, сказал: "У нас нет данных, мы не можем ничего подтвердить или опровергнуть, даже то, сколько пуль было в трупе. Мы говорим об этом всем СМИ".

Пресс-секретарь испанского правительства, сославшись на тайну следствия, также уклонилась от ответа на вопрос, было ли это убийство казнью со стороны России. 

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Вила-Джойоса – муниципалитет с населением около 35 000 жителей и столица региона Марина Байша (Marina Baixa). По последним данным, здесь зарегистрировано 1 200 граждан России и 800 украинцев. 

Кузьминова убили в Ла Кала, что примерно в 5 минутах езды на автомобиле от центра города в направлении Финестрат. Комплекс, где был убит российский пилот, находится на улице Маринада и состоит из пяти башен на 40 квартир каждая, общих служб, садов, бассейнов и подземных гаражей. Это территория, которая гарантирует определенный уровень безопасности и анонимности.

Модель застройки там не похожа, например, на модель застройки Альтеи, расположенной в нескольких километрах, где уже несколько лет проживают российские граждане с высокой покупательной способностью, в том числе олигархи.

Издание отмечает, что все муниципалитеты на побережье Коста Бланка связаны между собой. Поэтому не исключено, что кто-то из россиян узнал Максима Кузьминова, чье изображение было широко распространено, когда он "дезертировал". 

28-летний пилот перешел на сторону Украины в августе 2023 года, прихватив с собой боевой вертолет, которым он управлял, и различную стратегическую документацию. Двое солдат, сопровождавших его, погибли во время операции. 

Это дело получило широкую огласку, поскольку было спланировано вместе с украинской армией, которая, по утверждению пропагандистов, заплатила ему полмиллиона долларов и предоставила фальшивые документы, в которых указывалось, что ему 33 года.

Кузьминов несколько месяцев скрывался в Украине, но в декабре 2023 года переехал в урбанизацию Ла Кала в Виле, где его нашли мертвым 13 февраля. 

У пилота было по меньшей мере пять огнестрельных ранений, его застрелили во втором подвале гаража многоквартирного дома. Кузьминов пытался убежать, но упал замертво на пандусе, ведущем в первый подвал.

Садовник, который работал на территории, не слышал ни одного выстрела, поэтому следователи подозревают, что их заглушили. 

Камеры наблюдения агентства недвижимости зафиксировали въезд и выезд автомобиля убийц. Автомобиль нашли сожженным в овраге Солана, между Вила и Кампелло.

По данным "El Espanol", Кузьминова убила "профессиональная группа", которая следила за его жизнью в Аликанте и за всеми камерами наблюдения. 

С самого начала Гражданская гвардия расследовала происшествие в Вила Джойосе как сведение счетов, поскольку жертва получила полдюжины пуль на гаражной рампе жилого массива, а впоследствии автомобиль, на котором скрылись убийцы, переехал тело. Вскоре после этого автомобиль был найден сожженным в нескольких километрах от места преступления, в городке Эль Кампелло. 

Хотя документы, найденные у погибшего в Вила Джойосе, якобы принадлежали 33-летнему гражданину Украины, источники в полиции и украинской военной разведке подтвердили, что это был именно российский пилот Кузьминов, который дезертировал прошлым летом. Его личность подтвердили отпечатки пальцев, а документы были фальшивыми.

Ранее источник в ГУР сообщил "Украинской правде", что Максим Кузьминов решил уехать и жить в Испании вместо того, чтобы остаться в Украине, что гарантировало бы ему защиту.

Друзья Максима рассказывают, что он "боялся погибнуть на войне" и хотел уволиться из армии еще до начала войны в Украине, но "ему не разрешили". Кроме того, летчик боялся попасть в плен в Украине.

В России против Кузьминова открыли дело о "государственной измене", а родственники двух его погибших товарищей требовали, чтобы он поплатился жизнью за то, что сделал.

Предыстория:

Темы: РосcиявойнаИспанияубийство
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