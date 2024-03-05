Россияне утром обстреляли Херсон: ранен 76-летний мужчина
Вторник, 5 марта 2024, 08:50
Российские военные утром обстреляли Херсон, в результате чего получил ранения 76-летний мужчина.
Источник: глава Херсонской МВА Роман Мрочко
Прямая речь: "Около 7:00 армия РФ с временно оккупированного левого берега обстреляла Херсон. В результате этого получил ранения 76-летний мужчина".
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Детали: Мрочко сообщил, что мужчина госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья. Информация уточняется.
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