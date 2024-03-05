В ГУР рассказали детали уничтожения "Сергея Котова": Есть погибшие и раненые
В результате атаки морскими дронами российского корабля "Сергей Котов" есть погибшие и раненые, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Источник: Юсов в эфире Радио Свобода
Прямая речь представителя ГУР: "Есть погибшие и раненые. Однако, есть вероятность, что часть экипажа могла эвакуироваться. По крайней мере известно о более, чем 10 каретах скорой помощи, которые на ближайшем участке суши были вызваны врагом. То есть эвакуационная операция все же проводилась".
Детали: Юсов добавил, что "Сергей Котов" примечателен тем, что он вместе с крейсером "Москва" участвовал в атаке на остров Змеиный.
"Собственно теперь присоединился к тому же крейсеру "Москва"", − заявил представитель разведки.
Также, по его данным, на этом корабле планировали разместить зенитно-ракетные комплексы.
Прямая речь Юсова: "Были планы по размещению зенитно-ракетных комплексов на само судно. И уже такие попытки были. Чем меньше таких судов, тем меньше зенитно-ракетных комплексов будет на них размещено, а это означает больше возможностей для украинских сил безопасности и обороны".
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в Керчи ночью 5 марта раздавались взрывы, а Крымский мост был перекрыт более 8 часов. Российский оператор пассажирских поездов во временно оккупированный Крым сообщил об остановке поездов в районе Крымского моста из-за перекрытого движения, а российские паблики писали, что беспилотники потопили патрульный корабль "Сергей Котов".
- Позже собеседник УП в ГУР МОУ подтвердил, что в результате удара украинскими морскими беспилотниками в ночь на 5 марта был поражен российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов".
- Еще позже Главное управление разведки Минобороны официально сообщило, что в результате атаки украинских морских беспилотников Magura V5 потоплен российский патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".