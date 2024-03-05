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В ГУР рассказали детали уничтожения "Сергея Котова": Есть погибшие и раненые

Ирина БалачукВторник, 5 марта 2024, 10:23
В ГУР рассказали детали уничтожения Сергея Котова: Есть погибшие и раненые
Корабль "Сергей Котов". Фото kchf.ru

В результате атаки морскими дронами российского корабля "Сергей Котов" есть погибшие и раненые, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Источник: Юсов в эфире Радио Свобода

Прямая речь представителя ГУР: "Есть погибшие и раненые. Однако, есть вероятность, что часть экипажа могла эвакуироваться. По крайней мере известно о более, чем 10 каретах скорой помощи, которые на ближайшем участке суши были вызваны врагом. То есть эвакуационная операция все же проводилась".

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Детали: Юсов добавил, что "Сергей Котов" примечателен тем, что он вместе с крейсером "Москва" участвовал в атаке на остров Змеиный.

"Собственно теперь присоединился к тому же крейсеру "Москва"", − заявил представитель разведки.

Также, по его данным, на этом корабле планировали разместить зенитно-ракетные комплексы.

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Прямая речь Юсова: "Были планы по размещению зенитно-ракетных комплексов на само судно. И уже такие попытки были. Чем меньше таких судов, тем меньше зенитно-ракетных комплексов будет на них размещено, а это означает больше возможностей для украинских сил безопасности и обороны".

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Темы: ГУРкораблиЧФ России
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