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Британская разведка оценила потери РФ после уничтожения корабля "Сергей Котов"

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 марта 2024, 12:55
Британская разведка оценила потери РФ после уничтожения корабля Сергей Котов
Фото: Минобороны РФ

В разведке Великобритании отметили, что Украина продолжает ограничивать свободу маневра российского флота в Черном море. За последние пять недель Россия потеряла три военных корабля в регионе.

Источник: как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 6 марта.

Детали: В ведомстве напомнили, что "Сергей Котов" был потоплен в результате атаки Главного управления разведки Украины с помощью надводных дронов "Магура 5".

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В обзоре указано, что такие же дроны атаковали российский десантный корабль "Цезарь Куников" 14 февраля.

"Сергей Котов" был введен в состав Черноморского флота только в июле 2022 года. Ранее он уже становился мишенью для атак надводных дронов в июле и сентябре 2023 года, получив незначительные повреждения и вскоре вернувшись после обоих случаев.

"Это уже третий корабль Черноморского флота России, потопленный за последние пять недель. Вероятно, из-за потерь Черноморского флота 15 февраля 2024 года командующий Черноморского флота адмирал Виктор Соколов был отправлен в отставку", - говорится в обзоре.

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В разведке добавили, что Украина продолжает ограничивать свободу маневра российского флота в Черном море.

Накануне Главное управление разведки Минобороны официально заявило, что в результате атаки украинских беспилотников Magura V5 потопили российский патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

В результате атаки морскими дронами российского корабля "Сергей Котов" есть погибшие и раненые, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Комментируя уничтожение корабля, в Госдепе США подтвердили, что Путин в 2024 году получит "приятные неожиданности" на поле боя.

Темы: разведкаВеликобританиявойна
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