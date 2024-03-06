Мишеля возмутил российский удар по Одессе, когда там были Зеленский и Мицотакис

Председатель Европейского совета Шарль Мишель подверг резкой критике РФ за ракетный удар по Одессе в тот момент, когда там встречались президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Источник: Мишель в Twitter (X), сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Мишеля, российская атака на Одессу во время пребывания там лидеров Украины и Греции "является еще одним признаком трусливой тактики России в ее агрессивной войне против Украины".

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"Это достойно осуждения и даже более низко, чем Кремль поступает обычно. Полная поддержка Украины и ее храброго народа со стороны ЕС не пошатнется", – подчеркнул председатель Евросовета.

Мощный взрыв в Одессе произошел незадолго до встречи премьер-министра Греции с президентом Украины. В регионе сразу же была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали, что никто из греческой делегации не пострадал.

Позже греческий премьер рассказал, что в момент атаки президент Владимир Зеленский был с ним в порту.