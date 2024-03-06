Мішеля обурив російський удар по Одесі, коли там перебували Зеленський і Міцотакіс

Голова Європейської ради Шарль Мішель піддав різкій критиці РФ за ракетний удар по Одесі в той момент, коли там зустрічалися президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Джерело: Мішель у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Мішеля, російська атака на Одесу під час перебування там лідерів України та Греції "є ще однією ознакою боягузливої тактики Росії в її агресивній війні проти України".

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"Це гідно осуду і навіть більш ницо, ніж Кремль чинить зазвичай. Повна підтримка України та її хороброго народу з боку ЄС не похитнеться", – наголосив голова Євроради.

Потужний вибух в Одесі стався незадовго до зустрічі прем'єр-міністра Греції з президентом України. У регіоні одразу ж було оголошено повітряну тривогу. ЗМІ повідомляли, що ніхто з грецької делегації не постраждав.

Пізніше грецький прем'єр розповів, що в момент атаки президент Володимир Зеленський був із ним у порту.