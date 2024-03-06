Первая за более чем полтора года потеря HIMARS требует тщательного расследования – Костенко

Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отреагировал на видео вероятного уничтожения реактивной системы залпового огня HIMARS, которая появляется в сети и отметил, что первая за полтора года потеря требует тщательного расследования.

Источник: Роман Костенко в эфире "Свобода. Live" (проект Радио Свобода)

Прямая речь: "Для того чтобы навелся так "Искандер", нужно, чтобы много времени прошло… Пусть специалисты расследуют, почему так произошло, – конечно, HIMARS с тыла стрелял, и мы видим, что разведка противника работает на то, чтобы обнаружить сейчас HIMARS.

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Когда вот так летают и его "рисуют" – есть там обычные средства, даже на нашем, на тактическом иногда уровне, на оперативном уровне, и ты видишь, что над тобой летает. Поэтому здесь нужно вообще разбираться, кто обеспечивал ПВО, кто обеспечивал воздушную безопасность.

Я уверен, что если есть на уровне командира взвода и рты те планшеты, которые показывают полеты БпЛА, то на уровне HIMARS в каждой машине такое должно быть, и он должен смотреть, что над ним летает, и исходя из этого занимать ту или иную позицию ".

Детали: Ранее российские источники и СМИ распространили видео, на котором вроде бы российские военные поразили украинскую РСЗО HIMARS на расстоянии более 40 километров от нынешней линии фронта. Это произошло неподалеку от села Никаноровка Покровского района Донецкой области – сообщало американское издание Newsweek со ссылкой на эти кадры.

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В сводках российского Генштаба неоднократно сообщали о поражении РСЗО HIMARS, но до сих пор никаких подтверждений российская сторона не предоставляла.