HIMARS поразил ЗРК "ТОР" россиян в Еленовке
Понедельник, 22 июля 2024, 21:24
Украинские военные в Еленовке поразили стоянку, где россияне скрывали комплекс противовоздушной обороны "ТОР".
Источник: 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада, "Militarnyi"
Детали: Комплекс противовоздушной обороны "ТОР" смогли обнаружить разведчики 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из беспилотника.
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Разведывательный беспилотник сопровождал российский комплекс к месту его стоянки в поселке Еленовка. Оккупанты скрывали "ТОP" в промышленном здании в окрестностях поселка.
По месту его расположения сразу нанесли удар с американской реактивной установки HIMARS.
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Как пишет "Militarnyi", высока вероятность того, что комплекс вывели из строя прямым попаданием или обломками от снаряда.