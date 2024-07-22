HIMARS поразил ЗРК "ТОР" россиян в Еленовке

Украинские военные в Еленовке поразили стоянку, где россияне скрывали комплекс противовоздушной обороны "ТОР".

Источник: 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада, "Militarnyi"

Детали: Комплекс противовоздушной обороны "ТОР" смогли обнаружить разведчики 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из беспилотника.

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Разведывательный беспилотник сопровождал российский комплекс к месту его стоянки в поселке Еленовка. Оккупанты скрывали "ТОP" в промышленном здании в окрестностях поселка.

По месту его расположения сразу нанесли удар с американской реактивной установки HIMARS.

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Как пишет "Militarnyi", высока вероятность того, что комплекс вывели из строя прямым попаданием или обломками от снаряда.