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ISW оценил возможность Украины перехватить инициативу у россиян на поле боя

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 марта 2024, 04:36
ISW оценил возможность Украины перехватить инициативу у россиян на поле боя
украинские воины на поле боя, иллюстративное фото Генштаба

Специалисты Института изучения войны (ISW) считают, что с точки зрения оперативной целесообразности Украина должна перехватить инициативу у российских захватчиков, однако задержки с предоставлением западной помощи отложат усилия Сил обороны.

Источник: ISW

Детали: Командующий Сухопутных войск Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил 6 марта, что Украина попытается перехватить инициативу и провести контрнаступательные действия в 2024 году

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По мнению аналитиков, попытка Украины перехватить инициативу в 2024 году имеет основания с точки зрения оперативной целесообразности.

"Россия сможет определять место, время, масштаб и требования к боевым действиям в Украине до тех пор, пока она будет сохранять инициативу на всем театре военных действий, что может позволить РФ заставить Украину тратить материальные средства и живую силу на реактивные оборонительные операции, лишая Украину возможности накопить материальные средства, необходимые для будущих контрнаступательных операций", – говорится в отчете.

ISW продолжает оценивать, что для Украины было бы глупо уступать преимущество инициативы на всем театре военных действий России на более долгое время, чем это необходимо.

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Однако, добавляют эксперты, дальнейшие задержки с предоставлением западной помощи в сфере безопасности, вероятно, отложат украинские усилия по возвращению себе инициативы на всем театре военных действий.

"Дефицит материальных средств заставляет украинские войска доукомплектовывать их, а неопределенность относительно будущей помощи, вероятно, ограничивает украинское оперативное планирование.

Задержки с критически важной помощью заставят Украину принимать сложные решения по распределению ресурсов между будущими оперативно важными контрнаступательными операциями и текущими украинскими оборонительными операциями против российских нападающих, которые сейчас удерживают инициативу", – отмечают в обзоре.

Ключевые выводы ISW за 6 марта:

  • Командующий Сухопутных войск Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил 6 марта, что Украина попытается перехватить инициативу и провести контрнаступательные действия в 2024 году.
  • В ночь с 5 на 6 марта и 6 марта российские войска осуществили относительно большую серию беспилотных и ракетных ударов по Украине, включая удары по Одессе во время визита президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
  • Кремлевские чиновники продолжают ссылаться на ядерные угрозы в рамках продолжающихся российских информационных операций, направленных на ослабление поддержки Украины со стороны Запада и сдерживание помощи Украине.
  • Руководитель Международного МАГАТЭ Рафаэль Гросси и президент России Владимир Путин обсудили безопасность Запорожской атомной электростанции и вопросы ядерной безопасности 6 марта в Сочи, Россия.
  • Путин встретился с главой пророссийского региона Молдовы Гагаузия Евгенией Гуцул 6 марта и заверил в поддержке со стороны России.
  • Молдова приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе времен холодной войны 6 марта.
  • По сообщению ГУР, Украина 6 марта нанесла удар с беспилотника по горно-обогатительному комбинату в Курской области.
  • Армения, похоже, принимает ограниченные меры для сокращения двустороннего сотрудничества с Россией в сфере безопасности вне своего участия в возглавляемой Россией ОДКБ.
  • Российские войска недавно осуществили подтвержденные продвижения вблизи Купянска и Донецка, а также в западной части Запорожской области.
  • Российская правовая система продолжает пытаться использовать российскую систему уголовного правосудия для расширения базы вербовки РФ.

Темы: ISWвойнапомощь Украине
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