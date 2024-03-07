ISW оценил возможность Украины перехватить инициативу у россиян на поле боя
Специалисты Института изучения войны (ISW) считают, что с точки зрения оперативной целесообразности Украина должна перехватить инициативу у российских захватчиков, однако задержки с предоставлением западной помощи отложат усилия Сил обороны.
Источник: ISW
Детали: Командующий Сухопутных войск Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил 6 марта, что Украина попытается перехватить инициативу и провести контрнаступательные действия в 2024 году
По мнению аналитиков, попытка Украины перехватить инициативу в 2024 году имеет основания с точки зрения оперативной целесообразности.
"Россия сможет определять место, время, масштаб и требования к боевым действиям в Украине до тех пор, пока она будет сохранять инициативу на всем театре военных действий, что может позволить РФ заставить Украину тратить материальные средства и живую силу на реактивные оборонительные операции, лишая Украину возможности накопить материальные средства, необходимые для будущих контрнаступательных операций", – говорится в отчете.
ISW продолжает оценивать, что для Украины было бы глупо уступать преимущество инициативы на всем театре военных действий России на более долгое время, чем это необходимо.
Однако, добавляют эксперты, дальнейшие задержки с предоставлением западной помощи в сфере безопасности, вероятно, отложат украинские усилия по возвращению себе инициативы на всем театре военных действий.
"Дефицит материальных средств заставляет украинские войска доукомплектовывать их, а неопределенность относительно будущей помощи, вероятно, ограничивает украинское оперативное планирование.
Задержки с критически важной помощью заставят Украину принимать сложные решения по распределению ресурсов между будущими оперативно важными контрнаступательными операциями и текущими украинскими оборонительными операциями против российских нападающих, которые сейчас удерживают инициативу", – отмечают в обзоре.
Ключевые выводы ISW за 6 марта:
- Командующий Сухопутных войск Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил 6 марта, что Украина попытается перехватить инициативу и провести контрнаступательные действия в 2024 году.
- В ночь с 5 на 6 марта и 6 марта российские войска осуществили относительно большую серию беспилотных и ракетных ударов по Украине, включая удары по Одессе во время визита президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
- Кремлевские чиновники продолжают ссылаться на ядерные угрозы в рамках продолжающихся российских информационных операций, направленных на ослабление поддержки Украины со стороны Запада и сдерживание помощи Украине.
- Руководитель Международного МАГАТЭ Рафаэль Гросси и президент России Владимир Путин обсудили безопасность Запорожской атомной электростанции и вопросы ядерной безопасности 6 марта в Сочи, Россия.
- Путин встретился с главой пророссийского региона Молдовы Гагаузия Евгенией Гуцул 6 марта и заверил в поддержке со стороны России.
- Молдова приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе времен холодной войны 6 марта.
- По сообщению ГУР, Украина 6 марта нанесла удар с беспилотника по горно-обогатительному комбинату в Курской области.
- Армения, похоже, принимает ограниченные меры для сокращения двустороннего сотрудничества с Россией в сфере безопасности вне своего участия в возглавляемой Россией ОДКБ.
- Российские войска недавно осуществили подтвержденные продвижения вблизи Купянска и Донецка, а также в западной части Запорожской области.
- Российская правовая система продолжает пытаться использовать российскую систему уголовного правосудия для расширения базы вербовки РФ.