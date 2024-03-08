ISW: Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове

Кремль надеется использовать Приднестровье и Гагаузию, чтобы проводить гибридные операции для дестабилизации ситуации в Молдове накануне переговоров о вступлении в ЕС и президентских выборов.

Источник: ISW

Детали: Глава пророссийского молдавского автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул встретилась с заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко в России 7 марта, когда молдавские власти объявили, что уголовное дело против Гуцул вскоре будет передано в суд.

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Гуцул попросила Кириенко помочь гагаузам открыть счета в российских банках "для социальных проектов", снять российское эмбарго на импорт из Гагаузии и помочь в переговорах с российской государственной энергетической компанией "Газпром" о поставках газа в Гагаузию по льготной цене.

Аналитики отмечают, что усиленное внимание Кремля к отношениям с Гагаузией после недавнего риторического внимания к другому пророссийскому региону Молдовы, самопровозглашенной республике Приднестровье, продолжает указывать на то, что Кремль надеется использовать оба эти региона для оправдания гибридных операций, направленных на дестабилизацию и дальнейшую поляризацию Молдовы накануне переговоров о вступлении Молдовы в ЕС и президентских выборов в Молдове, которые состоятся в 2024 году.

Ключевые выводы ISW за 7 марта:

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