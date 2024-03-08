Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW: Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове

Ольга ГлущенкоПятница, 8 марта 2024, 06:16
ISW: Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове
иллюстративное фото wikipedia

Кремль надеется использовать Приднестровье и Гагаузию, чтобы проводить гибридные операции для дестабилизации ситуации в Молдове накануне переговоров о вступлении в ЕС и президентских выборов.

Источник: ISW

Детали: Глава пророссийского молдавского автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул встретилась с заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко в России 7 марта, когда молдавские власти объявили, что уголовное дело против Гуцул вскоре будет передано в суд.

Реклама:

Гуцул попросила Кириенко помочь гагаузам открыть счета в российских банках "для социальных проектов", снять российское эмбарго на импорт из Гагаузии и помочь в переговорах с российской государственной энергетической компанией "Газпром" о поставках газа в Гагаузию по льготной цене.

Аналитики отмечают, что усиленное внимание Кремля к отношениям с Гагаузией после недавнего риторического внимания к другому пророссийскому региону Молдовы, самопровозглашенной республике Приднестровье, продолжает указывать на то, что Кремль надеется использовать оба эти региона для оправдания гибридных операций, направленных на дестабилизацию и дальнейшую поляризацию Молдовы накануне переговоров о вступлении Молдовы в ЕС и президентских выборов в Молдове, которые состоятся в 2024 году.

Ключевые выводы ISW за 7 марта:

ВИДЕО ДНЯ
  • По оценкам литовской разведки, Россия способна продолжать поддерживать нынешние темпы войны в Украине и, вероятно, будет иметь возможность постепенно расширять свой военный потенциал в ближайшей перспективе.
  • Литовская разведка также считает, что Россия вряд ли откажется от своих долгосрочных целей подчинения Украины, даже если ей не удастся достичь этих целей военным путем.
  • По оценкам литовской разведки, Россия готовится к конфронтации с НАТО в долгосрочной перспективе, одновременно ведя войну в Украине.
  • Швеция официально вступила в НАТО 7 марта, став 32-м членом альянса.
  • Губернатор пророссийского молдавского автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул встретилась с заместителем главы Администрации президента России Сергеем Кириенко в России 7 марта, когда молдавские власти объявили, что уголовное дело против Гуцул вскоре будет передано в суд.
  • Министр иностранных дел Китая Ван И 7 марта повторил призывы Китая к мирным переговорам между Россией и Украиной; Россия, вероятно, продолжит использовать такие призывы для продвижения давних информационных операций, направленных на побуждение Запада к уступкам.
  • ФСБ объявила 7 марта, что обезвредила террористическую ячейку Исламского государства, которая готовила нападение на синагоги в Москве.
  • Российские войска недавно осуществили подтвержденные продвижения вблизи Купянска и Донецка на фоне длительных позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения 7 марта.
  • Российские спецслужбы, вероятно, продолжают поставлять и эксплуатировать подсанкционные высокоточные станки и компоненты двойного назначения для производства российской военной техники.

Темы: МолдоваРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области

видео Журналисты в Польше сняли ее торговлю с Россией: их задержали, забрали имущество и депортировали − СМИ

Российские добровольцы анонсировали удары по армии РФ в Белгороде и Курске

Трамп и Байден победили на праймериз: будут баллотироваться от своих партий

Судья Булка из Франковска получил 6 лет тюрьмы за взятку в 5 тысяч евро

Путин намекнул, что готов к ядерной войне против Запада

Все новости...
Молдова
Мужчины бежали из Украины в грузовике для животных: для этого заплатили $10 000 — ГПСУ
Путин пообещал поддержку главе молдавской автономии – Гагаузии
Молдова хочет вступить в ЕС раньше 2030 года
Последние новости
16:02
Раде предлагают разрешить заключенным становиться на службу в армии по контракту
15:46
Уже в июне Украина может получить, закупленные по чешской инициативе, боеприпасы
15:36
Италия ведет переговоры с китайской Chery о запуске завода по производству авто - Reuters
15:27
Оккупанты задержали крымскотатарского активиста Дудакова
15:25
Глава молдовской Гагаузии заявила, что договаривалась в РФ о дешевом газе и "бонусах к зарплатам"
15:23
Около 290 км: Пентагон может передать Украине ракеты ATACMS большей дальности -WSJ
15:20
Украине грозит миллиардный дефицит бюджета из-за европейского углеродного тарифа
15:07
В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области
15:05
ЕС принял закон об ИИ: компании считают его слишком строгим
15:02
Шуфрича оставили в СИЗО до 11 мая  
Все новости...
Реклама: